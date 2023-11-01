01盤點區議會提名● 一｜揭建制搶盡三會提名上限　令對家難入閘？

區議會選舉提名期結束，《香港01》翻查大埔及屯門的直選參選人提名名單，這兩區早前有民主派和建制派實政圓桌稱難取提名，記者盤點後發現部分建制主要政黨參選人，在分區委員會盡取上限6張提名票，有參選人的「三會」提名總量高達16個，幾乎觸及18個提名上限，以「三會」9張提名票參選門檻下限計算，或足夠讓更多人入閘。



選舉事務處只會計算參選人「三會」各首3個有效提名，多出的提名票不會納入，但據了解不會通知「三會」成員提名票已釋出。缺提名出局的區政聯盟區鎮樺說，提名期內應每日向「三會」成員提供提名票餘額資訊，形容現時提名票被壟斷而「三會」成員未必掌握。「提名票后」民建聯黃碧嬌說，沒想過要壟斷妨礙人爭提名，「我都未攞夠18個，『士啤』攞多一倍有咩咁奇怪呢？」。



《香港01》盤點區議會選舉直選參選人「三會」提名票。（香港01攝）

大埔南、大埔北11人參與直選 惟提名票足讓16人參選

大埔南及大埔北地區直選，一共有11人取得足夠提名參選，全部都是建制派。民主派大埔區議會主席毛家俊原本計劃參選大埔南直選，區政聯盟計劃出選大埔北，均未能取得足夠「三會」成員提名票參選，他們都表示不少「三會」成員回覆說已經提名其他人。

新選舉制度下，參選人要在「三會」各取得最少3名委員提名，上限是6名委員，即是只要在分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會共取得9個提名便可入閘。大埔區有89名「三會」委員，最少委員的是大埔區撲滅罪行委員會，有24人，以每名參選人只取3張提名票的門檻下限計算，足夠讓大埔南及大埔北各有8名參選人入閘，今次選舉大埔南及大埔北分別有5人和6人參選。

建制政黨搶盡「三會」提名上限 最高者持16張提名票報名

《香港01》翻查大埔南及大埔北共11名參選人「三會」提名名單，發現參選人在分區委員會盡取提名的情況最多，有5名參選人盡取6張提名票上限，他們代表民建聯、經民聯、新民黨及鄉事派出選。防火委員會方面，民建聯和經民聯參選人都盡取6名委員上限提名，較少委員的撲滅罪行委員會，最高提名量的新民黨及鄉事派參選人，各取得5名提名，未達6個提名的上限。總計「三會」提名量，建制「區頭」民建聯黃碧嬌是其中一個手持最多16張提名票報名的參選人，爭2張便達到18張上限，較基本要求多出7張提名，若釋出或能讓更多人入閘。

屯門「三會」提名足讓24人出戰直選 惟今次10人入閘

《香港01》亦翻查屯門東、屯門西及屯門北的參選人提名名單，實政圓桌早前表示屯門東及屯門北參選人未獲足夠「三會」提名參選，只有屯門西參選人有足夠提名出選。

屯門「三會」共有160名委員，當中最少委員的是防火委員會，有26人，以參選人在每個委員會須索取最低3張提名票的門檻下限，「三會」提名票足夠讓屯門東、屯門西及屯門北各有8名參選人入閘，不過今次選舉這三區各有3至4人參選。

大部分參選人多取3張提名票 累計可釋出21張提名

記者盤點後發現，屯門東、屯門西及屯門北參選人索取的「三會」提名數量分佈平均，幾乎所有參選人都同樣在「三會」各取4張提名票，10名參選人當中，有7人共取得12張「三會」提名票入閘。根據選制，參選人只須持9張「三會」提名票入閘，換言之，有21張提名票原可以釋出讓其他參選人有機會爭取提名。

據悉「三會」成員不會獲當局告知提名票已釋出

選舉事務處核對參選人「三會」提名時，只會計算「三會」各首3個有效提名，多出的提名票不會納入，據了解參選人會獲通知提名狀況，惟處方不會告知「三會」成員其提名票已釋出，可提名其他人。

區政聯盟質疑提名被壟斷 倡向三會提供提名餘額資訊

區政聯盟僅獲一張提名票，未能參選大埔區直選，成員區鎮樺接受《香港01》訪問時說，「三會」成員提名數量有限，組成方式如果本身不公平，便造成壟斷。他說自己曾到區議會秘書處查閱參選人提名名單，向仍有提名額的「三會」成員爭取，惟部分人回答「某黨拎幾份表格來一次過簽晒，當係已經提名晒人，甚或自己個提名無俾人用到都唔知」，稱有三會成員不知道自己仍有提名額給予他人，認為秘書處在提名期內應每日向「三會」成員提供其提名餘額資訊。

民建聯黃碧嬌稱為保險多取提名：攞多一倍有咩奇怪呢

持最多16張提名票報名直選的民建聯黃碧嬌，接受《香港01》訪問時說，爭取提名時以勝算為最大目標，惟沒考慮過要搶盡提名減少他人入閘機會，「攞6個都唔係好離譜咋嘛，我都未攞夠18個，我都係攞16個，你『士啤』攞多一倍有咩咁奇怪呢？」。她又指，今次大埔競爭激烈，不知遞交的提名有否被人用過，所以取得愈多愈好，「提名只要人哋肯簽俾你都係一個尊重，唔會話夠」，又認為沒需要向「三會」成員定期提供提名餘額資訊，「你會否要求普通選民提名餘額都一樣提供？賴地硬無話可說」。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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