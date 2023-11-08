床蝨肆虐｜成蟲壽命可達18個月　食環署教防治十招　原來可凍殺

多國床蝨為患，港人熱門旅遊地點之一的韓國近日也淪陷，一時之間不少人擔心引「蝨」入室。食物環境衞生署指出，床蝨成蟲壽命可達9至18個月，並在適宜環境下每年可繁殖6至7代；通常藉著行李、衣服、寢具和傢俱等物品從一個地方蔓延至另一地方。



食環署教防治床蝨十招，除了以攝氏60度以上熱水「熱殺」，針對不能高温處理的物品原來可用「涷殺」，將物放於膠袋內密封，再置於攝氏零下18度冰箱24小時即可。旅行時使用硬殼行李箱，減少臭蟲附著在行李上的機會，旅行期間避免將行李放在地毯上，儘量放在行李櫃及架上。



▼11月8日 食環署教防治床蝨10招▼



食環署教防治十招

• 有臭蟲的毛氈及寢具須用熱水（攝氏60度）洗滌，並在陽光下曬乾或以高温整熨

• 嬰兒被褥（包括嬰兒床）應使用物理防治方法，盡可能避免使用留效殺蟲劑

• 不能以高温處理的物品，可放於膠袋內密封，再置於冰箱（攝氏零下18度）24小時，以殺滅臭蟲

• 可直接把熱空氣或熱蒸汽噴入發現臭蟲的裂縫和罅隙，以達到殺滅臭蟲及臭蟲卵的目的。

• 定期清潔處所及吸塵

• 定期檢視被褥衣服

• 保持家居環境乾爽

• 避免使用二手家具

• 盡快更換剝落的牆紙及填塞縫隙

• 注意酒店房間內是否有臭蟲，以避免把臭蟲帶回家中

兩種床蝨會對人類造成滋擾 均可在香港找到

食環署在專頁指出，床蝨正名臭蟲，是一種只會吸食温血動物的血液維生的細小寄生昆蟲。對人類造成滋擾的臭蟲有兩種，分別是温帶臭蟲（Cimex lectularius）及熱帶臭蟲（Cimex hemipterus）。前者遍布全球，後者則主要見於熱帶地區，兩種臭蟲均可在香港找到，現時並沒有證據顯示臭蟲會傳播疾病。

床蝨成蟲可繁殖6至7代

署方指床蝨通常被視為發展中國家的問題，但最近在美國、加拿大、英國、歐洲部分地區及韓國迅速蔓延。

床蝨的生長周期分為卵、稚蟲及成蟲三個階段：

卵在攝氏18至25下約一周便可孵出稚蟲；

稚蟲期約為14至30日；

成蟲的壽命可達9至18個月，並在適宜環境下每年可繁殖6至7代；

臭蟲通常藉著行李、衣服、寢具和傢俱等物品從一個地方蔓延至另一地方。

床蝨叮咬最遲14天才形成咬痕 嚴重可引致過敏反應

食環署指出，前往受臭蟲影響的地方的人士有可能被叮咬，特別是逗留和居住在人流頻繁地方（例如宿舍和酒店）° 咬痕通常出現在睡覺時外露的身體部位，例如臉部、頸部、手臂和手，有些人可能需要長達14天才能形成咬痕。

署方指每個人對叮咬的反應各有不同，從無明顯徵狀，到出現小紅疹，嚴重的可引致過敏反應。過敏症狀包括咬痕擴大和咬痕疼痛腫脹。咬痕可能會引起痕癢，而過度搔抓會增加繼發性皮膚感染的機會。臭蟲叮咬通常會在一到兩周內消失，個人應避免抓傷叮咬處並保持受影響部位清潔，症狀治療可緩解不適，對叮咬有嚴重過敏反應的患者有可能需要入院接受支援性治療。

臭蟲可在床墊和床單的折疊處出現，床墊或附近傢俱上有可能發現蛻皮後的臭蟲外殼或銹色斑點，為臭蟲的糞便。

▼11月8日 九龍城劏房戶馬小姐展示蝨患▼



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針對旅遊人士防治床蝨12招

—發現臭蟲跡象應如何處理？

．有臭蟲的毛氈及寢具須用熱水（攝氏 60 度）洗滌，並在陽光下曬乾或以高温整熨

．不能以高温處理的物品，可放於膠袋內密封，再置於冰箱（攝氏零下 18 度）24 小時

．直接把熱空氣或熱蒸汽噴入發現臭蟲裂縫和罅隙

．於發現臭蟲處如傢俱，牆壁或地面之隙縫噴灑具有殘留性的除害劑

．如有需要，請聘用專業滅蟲公司提供防治臭蟲的服務

—旅遊人士如果去受臭蟲影響的地區有何特別建議？

出門前

．使用硬殼行李箱，減少臭蟲附著在行李上的機會

．將衣物裝入可密封的膠袋中，減少被臭蟲附上的機會

旅行期間

．檢查房間的床、枕頭、床墊和軟墊等家具是否有臭蟲，若有臭蟲跡象，應更換房間；

．避免將行李放在地毯上，儘量放在行李櫃及架上

．將衣物放在行李中，及在不需使用時將行李關閉

旅行後

．仔細檢查行李及衣服有沒有臭蟲跡象

．如有懷疑，建議用以上方法以熱水和蒸氣處理衣服及物品。