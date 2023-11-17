逾萬公務員上年度離開政府　約4000人辭職　政府：辭職潮已放緩

上年度有10100名公務員離開政府，佔17萬4千名公務員5.7%，退休是公務員離任的主要原因。而退休的公務員有5800人，佔實際員額約 3.3%。另外，上年度公務員辭職率為2.2%，政府指比率與前年相若。但當局未有提供實際辭職數字，但若按文件附件，上年度辭職人數接近4000人，略高於前年。



公務員事務局承認近年公務員離職人數有所增加，但指辭職率已放緩，強調政府一向有機制處理出缺職位的工作，如由合適的人員署任、延長屆退休年齡公務員的服務，因此並沒有對政府運作帶來太大影響。



上年度公務員流失人數為10100人。（資料圖片／張浩維攝）

截至2023年3月底，公務員編制約為192 000個職位，而實際員額則約為174 000人，佔勞動人口4.6%。同期的首長級人員則有1400人。

公務員事務局在提交立法會公務員事務委員會的文件中指，在2018-19至2022-23年度的五年間，每年平均約有12200人受聘，以填補因退休、辭職，及為推行新措施及改善服務而開設新職位所出現的空缺。而2022-23 年度，公務員流失人數約為10100 人，佔實際員額約 5.7 %。退休是公務員離任主要原因，其他原因包括辭職、約滿離職、去世等，但佔流失人手的比例不大。

政府指公務員辭職潮已放緩（立法會文件）

預計公務員自然流失率漸下降

上年度退休公務員人數約為5800人，佔實際員額約 3.3%；而首長級公務員退休人數佔首長級公務員實際員額的比率，處於6.3%至 11.7%之間，在 2022-23 年度約為 10.8%。

不過，公務員事務局指按公務員現時的退休年齡推算 ，自然流失率會逐漸下降。在計至 2022-23 年度的五年間，退休人數佔公務員實際員額每年平均約 3.6%，然後逐漸下降至計至 2027-28 年度五年間的約 2.9%，及計至 2032-33 年度五年間的約 2.7%，並且進一步下降至計至 2037-38 年度及 2042-43 年度兩個五年間的約1.7%。

首長級公務員退休比率高於整體公務員退休比率（立法會文件）

公務員事務局在文件中強調，會因應未來人口結構及勞動人口參與率改變等因素未雨綢繆。在預期的退休個案出現前，部門會預先策劃及進行招聘工作，作出妥善的準備。若有職位在預期之外出缺、即非退休個案，部門會恪守公開公平的聘任制 度，填補有關空缺。同時，部門也可靈活採取各項延長公務員服務年期的安排，挽留人才。

政府合約僱員較2006年大減近五成

另外，截至今年6月30日，政府共聘用9468名全職合約僱員，較2006年度同期歷史高峰 減少約9000人，即約49%。政府有約三成合約僱員持續服務五年或以上，當中約3.1%並非服務同一崗位，而只是在擔任不同的合約僱員崗位之間沒有間斷。

與去年同期比較，合約僱員數目減少 435名，主要由於一些 一次性大型項目已完成，例如入境處九間智能身份證換領中心停止運作等，導致政府合約 僱員減少 。