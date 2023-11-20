上年度公務員流失逾萬人 林健鋒憂欠經驗難推北都等鴻圖大計

公務員流失潮已放緩。公務員事務局局長楊何蓓茵今早（20日）出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會時表示，2022/23年度的公務員流失人數約為10,100人，佔實際員額約5.7%，當中有5,800人因退休，辭職人數約4,000人，認為辭職率已見放緩。但她承認現時的辭職率確較十多前為高，辭職的有4成屬試用期內。



商界立法會議員林健鋒擔心大批有豐富經驗公務員退休，或影響未來數年包括北部都會區發展等鴻圖大計的啟動，又指有人質疑公務員僅是「坐喺office做嘢」，欠缺外部實際經驗，憂不利推動公私謍合作的發展計劃。



楊何蓓茵（立法會直播畫面）

辭職公務員以年輕、新入職者佔多

楊何蓓茵表示，退休是公務員離任主要原因，上年度的退休人數約為5,800人，佔實際員額約 3.3%，而受香港整體勞動人口減少影響，該年度公務員辭職率為2.2%，與對上一個年度相若，實際辭職人數近4,000人，她認為辭職率已見放緩。不過，她也承認辭職的公務員若與十多年前相比，確實較高，辭職者以年輕、新入職人士較多，有4成是卜試用期內辭職。

她又指，留意到新世代年輕人更傾向在年輕時嘗試不同類型工種，新入職同事中，有四成在首三年辭職，公務員隊伍較多在入職職級做招聘，因為公共行政經驗十分重要，強調會盡力挽留年輕優秀公務員，包括提供到內地培訓、退休保障等。

至於退休公務員人數高企，楊何蓓茵解釋由於80年代政府曾擴大公務員編制，預計未來數年是公務員退休高峰期，每年退休率維持在3%以上，但預計之後情況會有所改善，公務退休率將由2026/27年度的2.9%，下降至2032/33年度2.7%。

黎楝國則關注警隊以外的紀律部隊會否延長退休年齡（立法會直播截圖）

警隊以外其他紀律部隊不支持延長退休年齡

曾擔任保安局局長的新民黨議員黎棟國留意到，警隊的退休年齡延遲至60歲，惟其餘四個紀律部隊暫時未有相同安排。楊何蓓茵表示，曾與有關紀律部隊管方開會，惟對方反映人手狀況、晉升的空缺、編制等都與警隊有別，在空缺較少之下，透過招聘延續晉升及繼任並沒有問題，因此管方不建議延長退休年齡措施。

林健鋒關注資深公務員流失會影響政府未來開展各項鴻圖大計（立法會直播截圖）

現時政府公務員編制職位有192,000個，但實際員額只有174,000個，林健鋒形容出現1.8萬個職位空缺是「有工無人做」，又指上年度有約6千名公務員退休，相信他們均都是資深和有經驗的公務員，但政府未來有不同計劃動工，認為這些鴻圖大計需要富有經驗的首長帶領，「北部都會區三百分平公里，有不同計劃要執行，是香港未來連接大灣區的重要通道，是否有足夠人手？加上有公私營合作計劃，公務員除內部經驗外，亦需要外部經驗，政府將如何解決？」

楊何蓓茵：有優質人才接手未來宏大計劃

楊何蓓茵也指，現時編制與實際員額的差距不理想，但也指不可能百分百配合，政府也只得幾度板斧，但有進步空間，如大力宣傳招聘，效果已相差很遠，又指招聘成效亦受過去3年疫情影響，當局已加緊縮短招聘程序及時間，例如文書職系過往最快要10個月時間才發出聘書，現時全年進行招聘，3至4個月即可發出聘書。

不過，她亦同時強調，當局有優質的人接手未來宏大計劃，又指有定時與部門會面了解是否有足夠人手，近兩、三年亦加強對公務員就國情、領導才能等方面的培訓，有外出培訓，確保有足夠優質人員擔任崗位。

至於需要市場經驗、最新技術的人才，她指局方亦會就此進行公開招聘，如體育專員，「真係要對體育界有認識，需要有熱誠，非普通行政人員可以做到」「推廣署署長」，需要知道世界、國際間情況，懂得如何吸引外國投資者等，這些職位都是公開招聘。