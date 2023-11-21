政圈風聲｜運輸署急約的士團體今早會面　罷工反Uber行動有彎轉？

17個的士團體發起明天（22日）罷工3小時抗議白牌車平台Uber。消息指，運輸署已聯絡的士團體今天（21日）早上會面，讓業界就打擊白牌車表達意見。不過，的士團體對罷工態度強硬，揚言如果無正面滿意的回應，罷工抗議勢在必行，下午公布罷工地點等詳情。



運輸及物流局表示，期望與的士業界以理性務實的態度共同解決問題，呼籲業界以公眾利益為大前提。



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消息：運輸署昨致電的士團體 安排今早會面

的士團體上周三（15日）宣布發起罷工，要求立即停止白牌車平台Uber營運，又不滿推出的士司機扣分制，事隔五日，消息說，運輸署昨天（20日）致電主要發起人，相約多個的士團體今天會面，讓業界就打擊白牌車表達意見。不過，距離罷工行動只有一日時間，其中一個抗議團體、香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭說對當局不予厚望，表明如果當局沒有正面滿意回應，會在今天下午公布罷工具體詳情，包括罷工地點，強調行動在非繁忙時間舉行，對乘客影響不大。

運輸及物流局呼籲業界以公眾利益為大前提

的士團體一直態度強硬，始終打擊白牌車亦非一日半日能夠徹底解決，罷工行動似乎勢在必行。運輸及物流局表示，因應部分的士團體近日要求就的士業關注的議題，與運輸及物流局和運輸署會面，運輸署已聯絡有關的團體並安排與業界會面。局方期望與的士業界以理性務實的態度共同解決問題，並呼籲業界以公眾利益為大前提。

逾400輛的士周三11:00-14:00罷工

《香港01》早前報道，17個的士團體計劃明天上午11時至下午2時罷工，團體已物色新界一個露天停車場集體「晾車」罷工，初步逾400輛的士計劃參與，由於今次行動主要發起團體是新界的士業界代表，所以參加者當中，大約300輛是綠色的士，約100輛是紅色的士，如果不夠位置停泊，會視乎情況可能分批在不同地方停放。根據資料，新界的士團體成員擁有及管理約1800輛的士，佔新界的士總數逾6成。