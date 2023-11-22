政圈風聲｜的士罷工急煞停　原來有人出手「溫馨提示」

的士業罷工行動胎死腹中，背後原因耐人尋味，皆因鏡頭前後的士團體態度強硬，惟與運輸署會面破裂宣布維持罷工後不出半日，抗議行動急「冚旗」。鏡頭前，團體解釋因為政府釋出善意願意會面，不過外界觀感認為與林村突然拒絕借出場地予的士業罷工有關。據悉致命原因並非因為林村，亦一度考慮過的士「冚旗」兜圈方案，惟最終叫停罷工，因為收到「溫馨提示」。



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林村突然拒借場罷工 一度考慮「冚旗」兜圈

的士業界向來都是愛國愛港團體，由佔中到反修例示威，政治問題上都積極發聲與政府站在同一陣線，不過白牌車一事令雙方嚴重分歧。的士車行車主一直不滿政府打擊Uber不力，影響生意及的士牌價，但政府亦非「閉上耳朵」，曾提出修例提高白牌車罰則，又建議設立的士車隊管理制度改善服務，惟得不到業界積極支持，雙方膠著。直至昨天（21日）運輸署與業界會面斡旋失敗，的士團體會後隨即宣布維持罷工行動，不過林村突然不肯借場，外界觀感認為的士業因為借場問題叫停罷工，其實團體一度考慮過的士「冚旗」兜圈等方案，惟最終沒有落實，據聞因為收到溫馨提示。

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據悉有關方面叫停罷工 不欲搞亂社會或遭騎劫

雖然的士團體多次強調不想搞亂社會，故將選擇非繁忙時間在偏遠新界地方罷工，稱要在「和平之中給予政府壓力」，但據了解，有關方面十分關注的士罷工，昨日主動聯絡的士業界斡旋，希望說服的士團體停止罷工，主要論調都是香港社會復常不久，希望的士團體「不要搞亂」，社會局面未完全平靜，以免行動被騎劫，令到有人乘機生事。除了出口力勸，同時亦有其他行動，業界下午收到通知政府會發一份「重要新聞稿」，稱能夠暫且回應到大家訴求。正當眾的士團體滿懷希望之際，看到運輸及物流局下午5時許發出新聞稿，有人怒火中燒，不滿重申會面論調，檢視法例處理白牌車，即使想要一個下台階叫停罷工行動，亦在大約400字的新聞稿中，找不到一個有力理由。

業界晚上找到「暫時取消」罷工理由

其實這亦非意料之外，如果當局有「必殺技」，早就在火藥味濃、業界「拍晒枱」的會面中都駛出，何需等到業界公布維持罷工行動才降溫，況且鏡頭前後的士團體態度強硬，並非「得個講字」，只是即使取消罷工都需要一個原因。到晚上，運輸署向業界發信，承諾下月聯同其他部門與業界會面，共同商討打擊白牌車，才找到一個「政府釋出善意」的理由。正所謂「事緩則圓」，下月會面據聞業界頗期待能夠共同參與打擊白牌車，不過經過今次風波，宣布維持行動不出半日煞停，未知對的士業「牙力」有否影響。