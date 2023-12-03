指控同樂運動會涉國安屬「過分」　張炳良提醒勿走向政治兩極化

同樂運動會（Gay Games）上月於本港舉行，前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學顧問張炳良今早（3日）接受電台訪問時不點名批評立法會議員何君堯指控同樂運動影響國家安全，張炳良認為言論過分，社會對同性戀有不同看法，不應將無關法律的事牽涉到法律層面上綱上線，又稱2019年社會事件是悲劇，政府要細心檢討當年的「狂熱」原因，提醒香港須防止走到另一極端、政治兩極化。



同樂運動會涉國安？張炳良：難道不同看法就不是朋友？

同樂運動會上月3日在香港舉行，為亞洲首個主辦運動會的城市，身兼行會召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀任主禮嘉賓，惹來立法會議員何君堯指控同運會真正議程是推動同性婚姻合法化，批評是牴觸國家安全法。

張炳良不點名批評說，「社會對同性戀，對個人行為都有不同看法，稱這些行為影響國家安全是過分的」，不應將無關法律的事牽涉到法律層面上綱上線。他又指，中央著香港要擴大朋友圈，反問「難道有不同看法就不是朋友？」提醒香港要保持獨特性、國際化，強調社會應容許公眾發表不同意見，無必要事事上升至國安層面討論，擔心這些形象植根於他人想法中便不利香港形象。

前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學顧問張炳良今早（3日）接受電台訪問，認為香港要避免由亂到治、由治及興的新階段下，走向另一個極端，不能再出現政治兩極化。

政府應檢討19年「狂熱」原因 勿再現政治兩極化

他又說，2019年的社會事件是香港的悲劇，政府要細心檢討當年的「狂熱」、「瘋狂」，避免由亂到治、由治及興的新階段下，走向另一個極端，不能再出現政治兩極化，甚至回到2019年前的民粹主義。

他認為香港對愛國感受與國內城市不一樣，香港在殖民地影響下習慣以城市為主體，其他國內城市則習慣以國家為主體，提醒不要認為香港「好有缺陷」，繼而「超前地」愛國，認為愛國要愛得自然。

他又提醒，學術界對香港的觀感或有所不同，誤以為香港不再學術自由，故香港要更著重實展示活躍的學術環境，提醒不要自我設禁區，「自由開放不單是不須簽證就可來，更是社會有不同意見聲音，不喜歡聽但都要尊重」。

前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學顧問張炳良今早（3日）接受電台訪問，認為政府需要有策略地接觸西方媒體，避免外界誤解香港政府只容許媒體「報喜不報憂」。

張炳良倡政府有策略接觸外媒 避免外界誤解

張炳良認為，政府需要有策略地接觸西方媒體，避免外界誤解香港政府只容許媒體「報喜不報憂」、限制採訪自由，「個個城市都有問題，家家有本難念的經」。他又指，香港過去幾年雖然面對風浪，但國際銀行對香港表現評價除「問責與發聲」外仍然良好，認為香港毋須對批評反應過大，反而應展現出不避忌自身不足的姿態。

他指本港正面對地緣政治和內部政治挑戰，西方媒體對香港的輿論仍是負面，香港需要加強展示自由、開放、多元等制度優勢，發揮市場力量，消除外圍疑慮。

同樂運動會（Gay Games）上月於本港舉行，前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學顧問張炳良今早（3日）接受電台訪問時不點名批評立法會議員何君堯稱同樂運動會牽涉國家安全是「過分」（資料圖片）

香港「基本盤」不變 提醒「錢要花在刀口上」

另外，張炳良亦提到香港的經濟發展情況。他指，香港在疫後復常後，已恢復舉辦國際活動，形容香港的「基本盤」不變，但基於香港的通關時間較其他地方遲，「食唔到頭啖湯」，加上市民和旅客消費模式亦正在轉變，更面對中東戰事無法預計的地緣政治影響，令到香港仍需要時間復蘇、經濟預測較年初差。

他稱讚政府做事進取、積極回應社會訴求，如政府留意到夜間經濟活動疲弱後立即推出「夜繽紛」等活動，但他說「政府做嘅手法係咪可以再有提升呢，每一屆政府都會諗嘅嘢」，又提醒政府要留意資源分配，「錢一定要用喺刀口上」。

他又指，以往中美關係穩定、國際視中國為新興市場、新伙伴時，香港相對「吃得開」、「大吃四方」，但現時政緣政治改變下，中美關係在「習拜會」後仍有猜疑，雖然世界經濟體已發展到互相依賴的階段，西方不可能與中國脫鈎，但威脅的確依然存在，香港要繼續加強展示制度優勢，消除外圍對港的懷疑。