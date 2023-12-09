區議會選舉｜未符愛國者標準？　民主派首次全員缺席區選

【區議會選舉/區議會選舉2023/區議會選舉候選人/區議會選舉票站】第七屆區議會選舉12月10日舉行，今屆選舉除了是區議會有新組成方式、投票也分有直選與地區委員會界別選舉，另一個有異於過去六屆區選的應該是民主派完全「缺席」。



有人歸咎於本次區議會選舉新設「三會」提名機制，令民主派人士全數未能取得足夠提名票成功「入閘」。不過，不少聲音指，民主派未能證明自己是真正「愛國者」所致。正如《香港01》9月已報道，中央有鷹派人士認為不應讓民主黨參選。



區議會選舉票箱（黃浩謙攝）

中央強硬派堅拒讓民主派入閘

早在今年九月初，民主黨籌辦籌款晚宴接連碰壁，香港01》綜合多個建制派消息指，中央有鷹派人士認為過去曾給機會予民主黨，但未見對方有積極回應，沒有參與2021年立法會換屆選舉，加上未見民主黨領導層在過去幾年有明顯的撥亂反正舉措，故不應再給予該黨機會參與區選。

個別強硬派更認為不應讓整個民主派入閘，認為新制度下，未必一定要有民主派人士參與。

區選提名期在10月17日展開，部份地區三會成員在提名期開始前已收到「指示」，不能讓「反對派」入閘。惟當時仍有一些資深建制派不認為中央要趕絕民主派，民主黨亦表態擬派員參選，及後民協亦宣布擬派人參與選戰。

然而，參選需要在三會中共取得9張提名票。建制派多名人士指出，聯絡三會成員並不困難，有心一定可以聯絡到，但民主派卻稱難以聯絡三會成員，政府指可讓民政處代為轉交聯絡資料。最終，民主黨等以郵寄方式，將資料送遞給三會成員，亦無人承諾會給予提名。

當時，政界意見不一，有人表示基於個人意願，會優先提名「自己人」，亦有人指收到指示，不能提名民主派。

李家超（林靄怡攝）

未能參選者要優化自己

9月底，內地知名博客靖海侯則發文，論及民主黨率先表態擬派8人參選12月的區議會選舉，認為民主黨若要參選並成功再取得議席，須徹底更生，並須做到6點，包括公開與反中亂港勢力決裂及清除黨內反中亂港分子。

特首李家超在10月底則稱，完善選制目的是為了「從中選優」，標準定得高就是為了選取適合的區議員，未能成功參選者應該努力「優化」自己，令人信服他可以稱職服務社區，又說尊重提名人決定是「基本態度」。

民主黨、民協、新思維均未能入閘

結果，民主黨原先擬派出6人參選區議會直選，惟最後無人取得足夠提名票。羅健熙早前則表示，原本希望透過參選投票，知道市民究竟在現階段想不想民主黨有人在體制內，但可惜市民投票表態的情況沒有出現，亦表示民主黨思考在沒有議席的情況下有甚麼可以做。

同屬民主派但較「溫和」的民協，同樣未能取得提名票，兩名本有意出選者更表示以及用盡方法聯絡「三會」。主席廖成利曾表示，新機制「過猶不及」、「矯枉過正」，甚至有建制派開明派都未能獲得地區三會提名，建議下次區議會選舉取消三會提名。

至於非建制派組織新思維原擬派出2人出選，曾是民主黨成員的黨主席狄志遠雖成功當選立法會議員，但2黨員也未能成功獲得足夠提名。

政務司司長陳國基。（資料圖片／盧翊銘攝）

陳國基：要長時間觀察言行是否犯錯後改過

身兼區議會資格審查委員會主席的政務司司長陳國基表示，選舉是「選人」而非政黨，如果某人想參選，當局會檢視有關人士的背景，包括以往言論及行為，如果曾做過反中亂港的事，即使現在改過自新，亦需時觀察，包括言行舉止是否真心悔改，如果已真誠改過，政府會給予機會。

他又稱如果口講道歉，但言行照樣犯錯，都不會接納該人已改過自新，因此當局一定要長時間觀察某人言行是否犯錯後改過，成為真正愛國者。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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