立會通充分發揮中資企業作用議案　議員指殖民地過時制度礙發展

立法會今早（7日）以大比數通過由商界（第三）議員嚴剛提出的「充分發揮中資企業作用，促進香港融入國家發展大局」無約束力議員議案。多名發言議員讚揚中資企業回歸前已為香港作出巨大貢獻，香港應更好與中資企業合作。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓更指，基於一些殖民時代遺留的過時制度和部分人政治偏見，令中資企業在香港的發展受掣肘。



多名議員均指中資企業對本港發展作出重大貢獻

謝偉銓倡審批可引入國家標準

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，中資企業早於回歸前已於香港有着廣泛業務，但基於一些殖民時代遺留的過時制度，加上部分人政治偏見，令中資企業在香港的發展受掣肘。他指，如要充分發揮中資企業的作用，政府有必須檢視過時、不合理的制度程序，對嶄新技術、設計，以至建材等建議，不應只參考是否已取得歐美國家認證，無視國家制訂的國標及應用經驗，以更好地利用中資企業的技術及產能優勢。

新民黨議員黎棟國指，香港有超過4,000間中資企業，根據商務部最新的中國對外直接投資統計公布，去年內地對香港的直接投資流量達970億美元，超過了對其他所有國家及地區，形容中資企業在香港有重要的地位，且對香港的投資及發展是信心滿滿，認為政府必須推動更完善的政策，並採取更具體的行動，發揮中資企業的作用，有助香港更好融入國家發展大局。

民建聯議員陳克勤表示，隨國家改革開放的進程，越來越多中資企業來港發展，為香港的經濟注入強勁動力，中資企業重要性不言而喻。他又指，疫情期間中資企業為香港雪中送炭，既從內地運來很多的物資及藥物，4,000間中資企業響應同心抗疫不裁員行動，為當時艱難的香港注入穩定社會的重要力量。他認為在香港邁向由治及興的重要歷史關頭，更需要與中資企業一起努力，為香港結構產業轉型，改善民生福祉找新方向。