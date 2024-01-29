盛事經濟｜李兆波：名單有啲水份　要看能否將活動定期化

政府上周五宣布本港今年將舉辦連串盛事，上半年已有八十項活動，涵蓋文化、藝術、體育、金融經濟及貿易展覽等。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波今日（29日）指，政府的盛事名單「就咁睇個表係有啲水份」，認為應該更清楚列明活動的經濟效益，而為舉辦盛事定下 KPI（關鍵績效指標）十分重要。



財政司副司長黃偉綸上周五宣布，本港今年上半年已舉辦八十項盛事，形容是「浪接浪」，又稱當局會為推動盛事經濟訂立KPI，但同時指最快明年才會訂立相關KPI，而推動新盛事落戶香港會是衡量績效的指標之一。他當時解釋，因今年已確立了多項盛事會在本港舉行，現時訂立指標並不適合。

根據政府資料，上半年在港舉辦盛事當中，包括不少往常在港舉辦的活動，例如香港花卉展、香港巴塞爾藝術展、香港國際電影節等、七人欖球賽和全港運動會、及亞洲殯儀及墓園博覽暨會議等。

李兆波今日在一個電台節目中指，部分盛事如時裝展屬國際級水平活動，又指本地一些傳統活動如大坑舞火龍同樣吸引外國旅客。他又指，為舉辦盛事定下 KPI十分重要，可量度有關盛事為香港帶來旅客量、逗留日數等，又認為政府不應只著重活動數目，要看能否將活動定期化甚至擴大規模。

李兆波又指，過去的「盛事基金」曾被審計署質疑效用，個別項目較「牽強」，未能成為定期活動，對本港經濟幫助有限。此外，政府以往較少主動出擊爭取大型盛事落戶香港，反觀新加坡政府有全套政策，建議當局減省一些程序，在安全和效率之間取個平衡。

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目表示，單看本港上半年的活動十分多元化，大多與旅遊業界有關，部分是重要會議，可帶來商務客。他指自新冠疫情過後，各國都積極推動旅遊業發展，每個城市都要重新包裝形象，香港也要重塑「盛事之都」的城市形象，照顧不同旅客需要。

崔定邦指，現時訪港旅客多是「食買玩」為主，指本港要加入新活動，如傳統節慶活動，相信有助鞏固旅客數目。