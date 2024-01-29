來稿﹒盛事經濟｜敢作敢當、不因循苟且才能重現盛事盛世
財政司副司長黃偉綸上周宣布成立跨部門的盛事統籌協調組，加強溝通和合作，推動、支持和便利在香港舉辦各種盛事活動。黃偉綸提出三方面的改進，正正和筆者早前分別數次撰文提出的意見不謀而合：一、政策及行政支持；二、著重本土特色；三、全城參與。然而有關改進，能否落實執行，觀乎往例，並不容易。要重現香江曾經之盛世盛事，還要看為政者能否掃除因循苟且之風，敢作敢當，意志堅定，貫徹始終。
來稿作者：蔡誠
當官員口口聲聲說要振興經濟、便商利民時，卻往往能從持分者口中聽到，想做實事的第一攔路虎正是政府。
想做實事的第一攔路虎正是政府
就以剛完結的「渣打香港馬拉松」為例，組織渣馬的人員不只一次跟我訴苦，辦賽事第一要有賽道，不然無路可跑；要賽道，便要封路；封路便要申請；申請便要經政府部門，然後要跟警務處、運輸署、區議會等門輪番開會，然後部門之間不斷互相推諉。劃定路線、封路及解封時間、運輸、交通、人流安排等等都需要反覆論協商，往往都耗時甚久。當和警務處、運輸署終於拉扯完畢，又到區議會對凌晨起步時造成噪音而反對，更有市民因賽事封路或改道，令他去飲茶不方便而投訴。
而渣馬的盛況也非只靠全年一場的賽事所造就，還需要眾多跑會、體育及慈善團體舉辦各種中小型賽事，提倡長跑運動，才能令渣馬盛事在跑步界眾人日積月累的努力耕耘下開花結果。
渣馬作為大賽事還算比較有「牙力」，筆者和運動業界人士閒聊時，聽到若是籌辦較小型的賽事時，警務處、運輸署等則會要求有政府部門或政治人物為活動背書才能批準舉行，又要花六位數費用找顧問公司作交通人流等評估，並經過漫長審核來回，方能成事，令運動業界感到十分沮喪氣餒。
可知渣馬作為國際大型賽事，每屆的籌備工作便是緊接著上一年的渣馬完結後便展開的。即使是小型賽事，也需要預備大半年時間，以應付政府的公文往來、申請手續。而大半時間和心力，便消耗在和政府部門打交道。若能把這些精神放在把項目辦得更精益求精，不是更好嗎？
究其原因，還是政府部門的官僚主義作祟，因循苟且，「少做少錯，唔做唔錯」。部門間「推黎推去」，目的不是為了玉成其事，而是「唔想孭鑊」，更是想以漫長的行政程序阻嚇有心做事者，希望其知難而退。
黃偉綸昨天表示「來港舉辦盛事未必一定需要財政上支援，可能更需要規管上，例如發牌的便利，人潮管制及交通等相關配套安排」，正正點出以上問題。這亦與筆者早前撰文《來稿｜渣馬有否潛力成為凝聚香港力量的一項盛事？》中提到，希望政府部門能繼續大力支持渣馬賽事的籌辦的意見如出一轍。
如今成立「盛事統籌協調組」，由財政司副司長黃偉綸擔任組長，文化體育及旅遊局局長楊潤雄擔任副組長，旅發局提供一站式服務，又能否去除政府部門內的官僚習氣，急市民之所急，而不是阻市民之想做呢？且看香港政府，由上而下，一眾官員能有多少決心，又願意付出多少心力，用多少手段與積習已久的官僚習氣周旋，掃除苟且頹風了。
要求、鼓勵甚至獎勵加入香港本土元素
黃偉綸又表示，當局在圍繞盛事的增值活動，會加入具本地特色的元素時（包括演藝文化、藝術、美食、購物或主題旅遊等），筆者對此十分贊同。
就如筆者早前撰文《來稿｜黃鴨去後——香港需要自己的品牌、故事、情感》中所言，黃鴨就是黃鴨，無論放在倫敦、還是紐約，還是同一個樣子的黃鴨，並沒有香港不可取代的特色，為何遊客要來香港看一隻一模一樣的黃鴨？即使是邀請Chubby Hearts、ComplexCon、或是Dior國際時裝展，若只是把場地搬到香港，而沒有包含了香港獨特的本土特色，那麼香港只是別人租借的一個場地。活動完結後，參與者只會記住該活動，卻記不住香港。
香港不能忘掉自己的品牌，所有盛事必需有香港品牌特色或烙印，才能真正彰顯香港盛事之都的地位。就如：「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」、「金庸武俠人物雕塑展」等充滿香港烙印的盛事，即使不在香港舉行，也會令參與者想起香港。而在香港舉行時，更是相得益彰。
故此，政府在物色或籌辦盛事時，宜要求、鼓勵，甚至獎勵對方加入香港本土特色元素，並作出聯動，就像韓國知名歌手李知恩IU來香港，也會演唱一首粵語歌《喜帖街》一樣。以上的多項活動，又能否加入本土元素呢？而不是只換了個場地呢？否則若香港無法彰顯自己品牌和特色，盛事活動很容易別的地方所取代。
就如王家衛執導的《阿飛正傳》電影中，阿飛／旭仔（張國榮飾）跟蘇麗珍（張曼玉飾）說：「因為你我會記住這一分鐘」一樣。我們要令參加者永遠記住這年、這月、這日、這時，在香港這一個地方、參加了一次難以忘懷、在全球只有香港才有、而且充滿了香港特色的盛事！
利益均霑、感受氣氛才能全城投入
黃偉綸又表示，當局會加強推動一個全城投入的氛圍，並加強宣傳。這與筆者早前撰文《來稿｜18區日夜都繽紛 香港竟忘了自己的品牌、故事、情感》中建議一致，但可更進一步：由港府牽頭，眾多業界合力，聯同旅遊、飲食、零售、酒店、運輸、演藝文化等業界，全城參與，合力打造全新「港風」品牌／IP企劃及系列活動，配合國際盛事作出聯動宣傳優惠，造就更大之聲勢及宣傳效果，產生更大收益。
同時令本港各界能因此而利益均霑，增加他們投入感及支持誘因。同時也能把握機會，凝聚人心，將運動活力轉化為正能量，令市民也能受到盛事氣氛感染，避免他們覺得盛事只是海外團體借香港之地來「撈錢」，成為局外之人，冷待甚至阻攔盛事。而且這種與海外、跨界別的合作長遠對本港團體和業界的成長發展也有著重大益處。
逆流汰弱留強 考驗意志堅定與韌力
現時全球經濟均在逆流下，貿易戰、制裁、脫勾、去風險化、加息、俄烏、以巴、紅海等衝突和危機不斷加劇，衰退陰霾漸近，其實大家都不好受。自然有人因不滿提出一些似是而非的論點。
如下月農曆新年期間實施通關特別安排，又有人反對，因為他們覺得應該把遊客「困」在香港，迫他們在港留宿，可以逼迫他們增加消費。這種是一種只懂「食老本」、不思進取，更是變相等於強迫消費的想法。
又如有人提出「小紅書治港」之言，根本是偷換概念。香港自開埠以來，就是吃「四方飯」的地方。「小紅書」的用家便是內地龐大的潛在旅遊顧客，客人提出有關來港旅遊的感受，想做生意的人，能不在乎客人意見嗎？固然港府施政有很多地方需要改善，但不能因此把施政錯失，歸疚於重視「小紅書」。與內地關係本是香港政治極重要的部份，香港還專設有「政制及內地事務局」呢！ 更何況，這種說法更是有挑撥內地與香港關係之嫌。
逆流之際，正是汰弱留強之時。在全球競爭之下，若香港稍為分心、起苟且偷懶之心，便會被時代巨潮沖走吞噬。這時，正考驗誰的意志更堅定、更有韌力，不慌亂、沉著應戰、自強不息，更能堅持下去，待到潮流改變，順風順勢之際，便是香港重拾惜日盛世之時。
作者蔡誠從事公共關係及政治遊說行業多年，是顧問公司的創辦人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。
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