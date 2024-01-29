來稿﹒盛事經濟｜敢作敢當、不因循苟且才能重現盛事盛世

財政司副司長黃偉綸上周宣布成立跨部門的盛事統籌協調組，加強溝通和合作，推動、支持和便利在香港舉辦各種盛事活動。黃偉綸提出三方面的改進，正正和筆者早前分別數次撰文提出的意見不謀而合：一、政策及行政支持；二、著重本土特色；三、全城參與。然而有關改進，能否落實執行，觀乎往例，並不容易。要重現香江曾經之盛世盛事，還要看為政者能否掃除因循苟且之風，敢作敢當，意志堅定，貫徹始終。



來稿作者：蔡誠



當官員口口聲聲說要振興經濟、便商利民時，卻往往能從持分者口中聽到，想做實事的第一攔路虎正是政府。

想做實事的第一攔路虎正是政府

就以剛完結的「渣打香港馬拉松」為例，組織渣馬的人員不只一次跟我訴苦，辦賽事第一要有賽道，不然無路可跑；要賽道，便要封路；封路便要申請；申請便要經政府部門，然後要跟警務處、運輸署、區議會等門輪番開會，然後部門之間不斷互相推諉。劃定路線、封路及解封時間、運輸、交通、人流安排等等都需要反覆論協商，往往都耗時甚久。當和警務處、運輸署終於拉扯完畢，又到區議會對凌晨起步時造成噪音而反對，更有市民因賽事封路或改道，令他去飲茶不方便而投訴。

而渣馬的盛況也非只靠全年一場的賽事所造就，還需要眾多跑會、體育及慈善團體舉辦各種中小型賽事，提倡長跑運動，才能令渣馬盛事在跑步界眾人日積月累的努力耕耘下開花結果。

渣馬作為大賽事還算比較有「牙力」，筆者和運動業界人士閒聊時，聽到若是籌辦較小型的賽事時，警務處、運輸署等則會要求有政府部門或政治人物為活動背書才能批準舉行，又要花六位數費用找顧問公司作交通人流等評估，並經過漫長審核來回，方能成事，令運動業界感到十分沮喪氣餒。

可知渣馬作為國際大型賽事，每屆的籌備工作便是緊接著上一年的渣馬完結後便展開的。即使是小型賽事，也需要預備大半年時間，以應付政府的公文往來、申請手續。而大半時間和心力，便消耗在和政府部門打交道。若能把這些精神放在把項目辦得更精益求精，不是更好嗎？

究其原因，還是政府部門的官僚主義作祟，因循苟且，「少做少錯，唔做唔錯」。部門間「推黎推去」，目的不是為了玉成其事，而是「唔想孭鑊」，更是想以漫長的行政程序阻嚇有心做事者，希望其知難而退。

黃偉綸昨天表示「來港舉辦盛事未必一定需要財政上支援，可能更需要規管上，例如發牌的便利，人潮管制及交通等相關配套安排」，正正點出以上問題。這亦與筆者早前撰文《來稿｜渣馬有否潛力成為凝聚香港力量的一項盛事？》中提到，希望政府部門能繼續大力支持渣馬賽事的籌辦的意見如出一轍。

如今成立「盛事統籌協調組」，由財政司副司長黃偉綸擔任組長，文化體育及旅遊局局長楊潤雄擔任副組長，旅發局提供一站式服務，又能否去除政府部門內的官僚習氣，急市民之所急，而不是阻市民之想做呢？且看香港政府，由上而下，一眾官員能有多少決心，又願意付出多少心力，用多少手段與積習已久的官僚習氣周旋，掃除苟且頹風了。

財政司副司長黃偉綸與文化藝術盛事委員會主席鄭志剛等人講解未來一年的本地盛事。（資料圖片／梁鵬威攝）

要求、鼓勵甚至獎勵加入香港本土元素

黃偉綸又表示，當局在圍繞盛事的增值活動，會加入具本地特色的元素時（包括演藝文化、藝術、美食、購物或主題旅遊等），筆者對此十分贊同。

就如筆者早前撰文《來稿｜黃鴨去後——香港需要自己的品牌、故事、情感》中所言，黃鴨就是黃鴨，無論放在倫敦、還是紐約，還是同一個樣子的黃鴨，並沒有香港不可取代的特色，為何遊客要來香港看一隻一模一樣的黃鴨？即使是邀請Chubby Hearts、ComplexCon、或是Dior國際時裝展，若只是把場地搬到香港，而沒有包含了香港獨特的本土特色，那麼香港只是別人租借的一個場地。活動完結後，參與者只會記住該活動，卻記不住香港。

香港不能忘掉自己的品牌，所有盛事必需有香港品牌特色或烙印，才能真正彰顯香港盛事之都的地位。就如：「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」、「金庸武俠人物雕塑展」等充滿香港烙印的盛事，即使不在香港舉行，也會令參與者想起香港。而在香港舉行時，更是相得益彰。

故此，政府在物色或籌辦盛事時，宜要求、鼓勵，甚至獎勵對方加入香港本土特色元素，並作出聯動，就像韓國知名歌手李知恩IU來香港，也會演唱一首粵語歌《喜帖街》一樣。以上的多項活動，又能否加入本土元素呢？而不是只換了個場地呢？否則若香港無法彰顯自己品牌和特色，盛事活動很容易別的地方所取代。

就如王家衛執導的《阿飛正傳》電影中，阿飛／旭仔（張國榮飾）跟蘇麗珍（張曼玉飾）說：「因為你我會記住這一分鐘」一樣。我們要令參加者永遠記住這年、這月、這日、這時，在香港這一個地方、參加了一次難以忘懷、在全球只有香港才有、而且充滿了香港特色的盛事！

利益均霑、感受氣氛才能全城投入

黃偉綸又表示，當局會加強推動一個全城投入的氛圍，並加強宣傳。這與筆者早前撰文《來稿｜18區日夜都繽紛 香港竟忘了自己的品牌、故事、情感》中建議一致，但可更進一步：由港府牽頭，眾多業界合力，聯同旅遊、飲食、零售、酒店、運輸、演藝文化等業界，全城參與，合力打造全新「港風」品牌／IP企劃及系列活動，配合國際盛事作出聯動宣傳優惠，造就更大之聲勢及宣傳效果，產生更大收益。

同時令本港各界能因此而利益均霑，增加他們投入感及支持誘因。同時也能把握機會，凝聚人心，將運動活力轉化為正能量，令市民也能受到盛事氣氛感染，避免他們覺得盛事只是海外團體借香港之地來「撈錢」，成為局外之人，冷待甚至阻攔盛事。而且這種與海外、跨界別的合作長遠對本港團體和業界的成長發展也有著重大益處。

逆流汰弱留強 考驗意志堅定與韌力

現時全球經濟均在逆流下，貿易戰、制裁、脫勾、去風險化、加息、俄烏、以巴、紅海等衝突和危機不斷加劇，衰退陰霾漸近，其實大家都不好受。自然有人因不滿提出一些似是而非的論點。

如下月農曆新年期間實施通關特別安排，又有人反對，因為他們覺得應該把遊客「困」在香港，迫他們在港留宿，可以逼迫他們增加消費。這種是一種只懂「食老本」、不思進取，更是變相等於強迫消費的想法。

又如有人提出「小紅書治港」之言，根本是偷換概念。香港自開埠以來，就是吃「四方飯」的地方。「小紅書」的用家便是內地龐大的潛在旅遊顧客，客人提出有關來港旅遊的感受，想做生意的人，能不在乎客人意見嗎？固然港府施政有很多地方需要改善，但不能因此把施政錯失，歸疚於重視「小紅書」。與內地關係本是香港政治極重要的部份，香港還專設有「政制及內地事務局」呢！ 更何況，這種說法更是有挑撥內地與香港關係之嫌。

逆流之際，正是汰弱留強之時。在全球競爭之下，若香港稍為分心、起苟且偷懶之心，便會被時代巨潮沖走吞噬。這時，正考驗誰的意志更堅定、更有韌力，不慌亂、沉著應戰、自強不息，更能堅持下去，待到潮流改變，順風順勢之際，便是香港重拾惜日盛世之時。

作者蔡誠從事公共關係及政治遊說行業多年，是顧問公司的創辦人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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