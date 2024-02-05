美斯無上場｜Tatler 雖撤資助申請　楊潤雄：政府仍會按法律調查

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊昨日（4日）於香港大球場進行表演賽，惟阿根廷球王美斯 (Lionel Messi) 「齋坐」，不少球迷形容為「世紀大騙局」。立法會民政及文化體育事務委員會今日（5日）臨時加插議程論事件，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，主辦方Tatler Asia雖撤回申請政府M品牌1600萬元資助，但消委會及海關已接獲投訴，政府會根據法律展開調查，「符合法律上，睇下做到幾多嘢」，強調有信心執法部門會做好工作。



楊潤雄指消委會和海關已接獲投訴，政府會循法律展開調查（羅國輝攝）

下午的立法會民政及文化體育事務委員會議，議員均關注美斯「齋坐」事件，要求政府跟進，保障球迷權益。楊潤雄總結發言時指，現時消委會及海關都收到數宗有關球賽的投訴，政府會根據法律展開調查，「符合法律上，睇下做到幾多嘢」，強調有信心執法部門會做好工作。

他重申Tatler Asia有責任完整交代事件及解釋來龍去脈、跟進顧客訴求。

另一方面，楊潤雄承諾政府會吸取是次經驗，舉辦同類活動時提早作出更好的部署，但強調不想在制度上扼殺辦好盛事、活動的機會。

主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière開記者會，公布撤回申請1,600萬元政府資助。(梁鵬威攝）

主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière在相關委員會會議舉行期間，約下午6時開記者會，公布決定撤回申請1,600萬元政府資助，但未有回應記者提問。

而楊潤雄今日中午時見記者時指，政府原先的贊助條件中，要求除非有安全或健康狀況問題，美斯必須出場至少45分鐘。昨日開場前，主辦方Tatler仍然確認美斯會在下半場出場，但結果美斯最終並無上陣，而政府要求美斯於賽後以隊長身份代表領奬和向球迷發言交代，也不得要領。楊指，主辦方Tatler有責任向公眾和廣大球迷親身交代，解釋為何美斯不能落場，及他們和國際邁阿密CF之間的各項安排。