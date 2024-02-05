美斯無上場｜「射波」惹眾怒　有謎團未解　還拒絕出席兩活動？

阿根廷球王美斯隨國際邁阿密訪港踢表演賽，原本是今年本港頭等盛事，政府亦早於去年便以美斯作招徠宣傳盛事之都的魅力。最終，美斯另類「射波」惹眾怒，疑墮入「盛事騙局」的港府接連出聲明表達極度失望，表明與主辦方Tatler Asia的贊助協議列明美斯須落場。惟Tatler與邁阿密的合約有否同樣要求，至今仍是一個謎，有消息指合約只是列明「大牌球星」落場，未有點名美斯。



盛事由全城盡興變全城盡「㷫」，據了解港府不只提出踢表演賽活動，早前已希望安排美斯在維港遊船河、參觀啟德體育園，助向國際宣傳香港，同時增加與市民交流，惟表演賽前均遭拒絕，離港日寧願沒任何活動全程留酒店。今次事件損害香港形象，隨著Tatler撤回政府資助申請，是否就束手無策呢？



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另類「射波」惹眾怒 拒安排美斯親自交代

美職聯球隊國際邁亞密上周五旋風式訪港四天，行程重點落在周日（4日）與港超球員組成的「香港隊」踢表演賽，全城引頸以待「萬人迷」球星美斯落場獻技，哪怕只是以後備身份短暫出場亮相，惟等到90分鐘完場，美斯射波就看不到了，而是上演另類「射波」，稱因傷未能落場，近4萬名球迷怒火中燒高呼「回水」，當場向班主碧咸喝倒采。國際邁亞密亦拒絕港府提出的補救措施，包括安排美斯親自向球迷交代、或由美斯接受獎盃等。

國際邁阿密隊員今日下午近3時乘搭旅遊巴，經私人飛機入口進入停機，美斯坐最後排，目無表情。（余月明攝）

離港日寧留酒店 拒遊維港、參觀體育園

表演賽翌日（5日）球隊下午才離港，全日沒有任何公開活動，乘車由下榻的酒店直往機場離港，被問到原本為球隊安排的活動有否取消，楊潤雄說當局今天沒有為球隊安排其他活動。據了解，港府曾經提出希望美斯今天（5日）早上在維多利亞港「遊船河」一圈，有助向國際宣傳香港，並透過旅發局聯絡國際邁亞密有關方面安排，更開出一份百多萬元的報酬合約，不過國際邁亞密早於表演賽前已拒絕，與美斯無上場惹眾怒無關。除了「日遊維港」，當局亦曾提出參觀明年啟用的啟德體育園，惟同遭拒絕。

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球員抵港大合照後「越叫越走」 惟雙方早已溝通活動流程

有球迷批評國際邁亞密的訪港時表現的態度，回看球員上周五（2日）抵港出席停機坪歡迎儀式時，有一幕引起球迷關注，拍大合照後球員隨即離開儀式台，女司儀多次用英文叫球員留步，最終都「越叫越走」，司儀事後重提記者會的經過，稱主辦方事前已與國際邁亞密溝通儀式流程，雙方同意安排，惟當時台下工作人員懷疑過早指示球員落台，球員按「指示」離開未有聽從留步的呼籲，以致尷尬場面，坦言「流程設計、對方是否配合，呢啲都係我能力範圍外。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄翌日（5日）主動會見傳媒時強調，政府贊助活動的條件是美斯最少出場45分鐘，完場前十分鐘始知美斯不能出場。(羅國輝攝)

楊潤雄不再提及「可能扣減贊助」 口風放軟？

美斯「射波」惹眾怒，政府反應迅速兩度發聲明表達極度失望，表明「可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項」，不過文化體育及旅遊局局長楊潤雄在表演賽翌日（5日）主動會見傳媒時口風未如聲明般強硬，「美斯沒有落場，表面上不符合我們其中一個條件。當然裏面也有一些條款，可以成為一個理由或一個原因，最後決定我們是否付款時，我們一定要取得更詳細資料，坐下詳談，和收集足夠的資料才會決定怎樣處理。」

不過，「推波」同稱事前不知美斯不落場的主辦方Tatler，今天（5日）召開記者會「先下手為強」，宣布撤回M品牌及港府的1,600萬元贊助申請。

謎團未解：主辦方與邁亞密合約有否承諾美斯須落場？

至於主辦方主動撤回政府資助的申請，又是否象徵事件能告一段落呢？楊潤雄今日傍晚向立法會議員表示，政府不會因此而停止追究，會研究如何跟進，因主辦機構有需要回應市民和球迷的訴求。

此外，事件另一個焦點，是政府與主辦方Tatler的贊助活動協議，是美斯最少出場45分鐘，因傷缺陣例外。不過，有傳媒引述市場消息稱，Tatler與國際邁亞密的合約僅承諾「大牌球員」登場，沒提到美斯或蘇亞雷斯。究竟主辦方Tatler與國際邁亞密的合約，有否列明美斯須落場？Tatler在記者會單方面宣讀聲明後便離開，未有回應記者提問，究竟雙方的合約內容如何，主辦方也欠球迷一個交代。

儘管港府如今毋需動用公帑資助活動，但今次美斯「射波」事件對香港旅遊形象造成多大打擊？如何能彌補？一群苦主球迷的損失又如何計算呢？且看政府將會如何跟進。