夏寶龍訪港｜會見約25間傳媒機構代表　有與會者豎手指公形容氣氛

港澳辦主任夏寶龍第四天訪港，繼續會見各界代表。今天（25日）上午會見法律界代表後，下午與大約25間傳媒機構代表會面，歷時約2.5小時。各傳媒代表離開時均未有透露會面內容，其中網媒「圈傳媒」總社長張瑞蓮被問到會面氣氛如何時，她豎起手指公示意。



夏寶龍會見約25間傳媒機構代表

傳媒機構代表今天（25日）下午大約1時半，到政府總部與夏寶龍會面，與會者包括《香港01》首席媒體戰略官馮德雄、《明報》總編輯劉頌陽、大公文匯傳媒集團董事長兼大公報社長李大宏、《信報》總編輯郭豔明、《經濟日報》總編輯曾世明、《AM730》社長盧覺麟、《巴士的報》社長盧永雄、鳳凰衛視董事孫玉勝、有線寬頻集團新聞及資訊總監關慧玲、香港電台中文新聞部總監黃金鳳、電視廣播有限公司助理總經理袁志偉、商業電台主席特別顧問陳淑薇、商業電台新聞及公共事務副總監張秀雲、「圈傳媒」總社長張瑞蓮，以及時事評論員屈穎妍、馮煒光等，部分與會者本身亦是新聞行政人員協會執委。

會面歷時約2.5小時，夏寶龍離開時被問到對香港傳媒有何期許，他揮手並停下來，表示：「我聽不清楚你說什麼。」（文睿攝）

會面歷時約2.5小時，夏寶龍離開時被問到對香港傳媒有何期許時，他揮手並停下來，表示：「我聽不清楚你說什麼。」