夏寶龍訪港｜第4天再落區飲早茶　考察後與法律界、傳媒代表會面

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（25日）繼續行程。他今早先與行政長官李家超、民政及青年事務局局長麥美娟到黃大仙「落區飲茶」，了解當區情況；他其後則到深水埗社區客廳考察，並在下午先後與大律師公會和律師會的代表、以及傳媒代表先後會面交流。



▼夏寶龍訪港第4天上午行程▼



夏寶龍今早在李家超和麥美娟陪同下，到黃大仙一間酒樓與地區人士一起喝早茶，了解當區情況，並就地區民生議題互動交流。今天安排與昨天在坑口酒樓飲早茶不同，黃大仙酒樓如常招待普通茶客，惟仍有屏風劃分區域限制食客內進夏寶龍用餐範圍。

其後，夏寶龍由李家超和勞工及福利局局長孫玉菡陪同考察深水埗社區客廳，了解特區政府精準扶貧項目的進展。深水埗社區客廳自去年12月啓用，為「社區客廳試行計劃」首個項目。

孫玉菡於夏寶龍完成考察後，會見傳媒時指，夏寶龍認為客廳能應對劏房戶生活所需、值得推廣，且是「實實在在針對劏房戶痛點的措施」，希望當局繼續推行。孫玉菡稱，已承諾對方會積極推動，並提到今年內深水埗、九龍城區會再增三間社區客廳。

▼夏寶龍訪港第4天下午行程▼



夏寶龍中午則與律政司司長林定國資深大律師和律政司副司長張國鈞同行，並和香港大律師公會和香港律師會的代表進行座談交流及工作午餐會。

律師會會長陳澤銘及大律師公會主席杜淦堃會後一同見記者。杜淦堃表示，一年內第三次與夏寶龍見面，反映重視香港法律界及司法制度，會上向夏寶龍報告最近香港法律界情況、關心的議題，包括23條立法。惟他表示，不方便全面引述閉門會面內容，只稱中央政府高度重視法律界的看法，雙方交流非常有建設性，夏寶龍仍非常有耐心聆聽意見。

夏寶龍其後在李家超陪同下，與25位本地傳媒機構代表作座談交流，整個會面歷時約2.5小時。夏寶龍明日（26日）將繼續在港考察，周三（28日）離開。