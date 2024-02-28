預算案2024｜政府滅赤時間表延後1年　28-29年度始全面轉虧為盈

【2024財政預算案/財政預算案/預算案/赤字/滅赤】財政司司長陳茂波今日（28日）公布2024-25年度新預算案，除公布本財政年度赤字達1016億元，也預計新財政年度仍屬赤字預算，預計赤字有481億元，連續3年見紅。陳茂波指已制定一套財政整合計劃，確保公共財政可持續性，料政府經營帳即經常開支帳目兩年後即2026-27年度扭虧為盈，非經盈帳在2028年至29年度重現盈餘。但兩個滅赤年份的估算，均較去年預算案的中期預測，延後1年。



不過，他指由於政府未來幾年均會發債，計入相關收入，政府未來五年綜合帳目只有2024-25年的新財政年度仍見紅，之後幾年均會錄得盈餘。



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陳茂波去年初公布本年度2023-24預算案，對未來五年的中期預測原預計本財年赤字為544億，不過，本年度赤字最終高達1016億元，較原預計高出86%。

他去年原預計當踏入2024-25年度時，儘管經營和非經營帳仍會見紅，但基於發債等收入，政府綜合帳目錄得96億元盈餘，扭虧為盈；政府的經營帳也會在2025-26年滅赤，非經盈帳則在2027-28年度扭虧為盈。

去年公布五年中期預測，本預計新財政年度便可扭虧為盈，但經營盈餘仍要多一年時間才能變回正數（財政預算案）

不過，他今日(28日）的下年度預算案中，交代最新五年中期經濟預測，推翻去年的預測，最新預計在2024-25新財政年度，綜合帳目由本來預計96億元盈餘，變成481億元赤字。

政府整個滅赤時間表相應押後。最新中期預測，政府經營帳目會在2026至27年度恢復盈餘，較去年預算案預測的2025-26年度推遲1年，即是連續三年經常帳入不敷支；而非經營帳的入不敷支情況更持續五年，要在2028-29年度才重現盈餘，同樣延後1年。

訂財政整合計劃 未來以節流為重點

他稱，政府有決心和信心克服公共財政面對的挑戰，基本原則是必須維持公共財政的可持續性，制定一套財政整合計劃，未來透過以節流為重點，務實地增加政府收入。

他預計在2029年3月底，政府的財政儲備可由本財政年度截至3月底的7332億元，回升至8322億元，相當於本地生產總值的21.2%，或約12個月的政府開支。

符合4大假設 方能達至中期預測目標

不過，要達至政府最新的中期預測目標，必須符合以下4個假設，分別新財政年度經濟增長率可達2.5%-3.5%，之後4年的經濟增長也有每年3%；政府開支佔本地生產總值比例逐步下降，由24.6%降至20.6%；未來幾年每年發行介乎950億至1350億元的綠色及基建債券；及地價收入可佔本地生產總值3.4%的較保守估算平均水平和利得稅等稅收保持與經濟增長率相若的增幅。

他指，基於以上假設，又預期未來五年的經營帳和非經營帳目的赤字會按年收窄，經營帳在兩年後的2026-27年度恢復盈餘，非經營帳則於2028-29年度重見盈餘，若計入發債所得，政府綜合帳只有2024-25年度錄得赤字，之後均會錄得盈餘。

財政司司長陳茂波2月28日到立法會公布2024/25年度財政預算案。（盧翊銘攝）

他又指會加強管控開支增長，公務員編制零增長、2026-27年度各部門要再削開支1%，開支增長會由平均增長7%降至約2%。

同時，政府會檢視公共建設優次，指政府基本工程開支未來三年進入高峰期，政府要好好控制開支增長。