23條立法｜林定國：全速整合諮詢結果　盡快敲定草案交立會審議

《基本法》23條立法公眾諮詢昨日(28日）完結，律政司司長林定國表示會全速整合諮詢結果，再向立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會聯席會議匯報，並參考所有提交的意見，盡快敲定《維護國家安全條例》草案，提交立法會審議。



他強調，會繼續全力做好解說工作，通過不同渠道發放更多與立法相關的資訊，積極向各界人士進行講解。



林定國表明會盡快整合諮詢結果，敲定草案內容（資料圖片）

林定國指，政府共收到超過13000份意見，當中逾98%對立法提出正面意見，反映立法獲得大部分市民支持，盡早完成立法是社會共識。感謝各方給予的寶貴意見。

自公眾諮詢開展以來，他與保安局局長鄧炳強出席近30場諮詢會，與不同界別人士見面，詳細解說諮詢文件建議，爭取支持。諮詢會多達約3000人次參與，包括本地和國際商界、法律界、金融界、教育界、新聞界和其他專業界別、全國性團體代表、地區人士、政黨和相關團體等，及外國領事，絕大部分與會者表示支持立法。

林定國表明，會全速整合諮詢結果，再向立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會聯席會議匯報，並參考所有提交的意見，盡快敲定《維護國家安全條例》草案，提交立法會審議。

而立法期間，政府會繼續全力做好解說工作，通過不同渠道發放更多與立法相關的資訊，積極向各界人士進行講解。特區政府會全力配合立法會的工作，盡早完成立法，應對持續的國安風險和威脅，保障市民安全，讓香港能夠全力聚焦經濟發展，維持繁榮安定。