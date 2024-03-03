兩會｜港區人大陳曉峰倡內地客免稅額每年3萬元　推跨境免稅郵遞

全國兩會明天（4日）起召開，多名港區人大代表及政協委員，今天（3日）抵達北京準備出席會議。多名港區全國人大代表爭取提高內地客免稅額，其中自由黨副主席、港區全國人大代表陳曉峰建議，仿傚海南自貿港每年10萬元人民幣免稅額的做法，先試行放寬訪港旅客免稅額由5千元人民幣增至3萬元人民幣，振興本地零售業。他又建議，推出跨境免稅郵遞服務，每人每年免稅額3萬元人民幣。



陳曉峰。（資料圖片/馮子健攝）

陳曉峰倡內地客免稅額每年3萬元 推跨境免稅郵遞

售業是香港經濟的重要組成部分，目前訪港內地旅客免稅額只有5千元人民幣，超額入境內地時要徵稅。陳曉峰表示，自從海南省定位作為購物自貿區後，商貿發展蓬勃，離島免稅額度從最初的5千元人民幣，提高至全球最高的10萬元人民幣限額，令當地零售經濟發展迅速、趨勢良好。他建議香港仿效海南自由貿易港做法，放寬內地訪港旅客的免稅額，由現時5千元人民幣先試行提高至每年3萬元人民幣，相信可以吸引更多的內地旅客來港購物，促進本地零售業復蘇和發展，同時有助兩地經濟聯繫和交流，營造良好的市場環境。

另外，陳曉峰參考海南省的「跨境免稅郵遞專用系統」，建議香港都可以仿傚推出免稅跨境郵遞APP，免稅購物額每年每人3萬元人民幣，運作方式與海南省類似，內地居民可以登記使用，只要登記資訊、出示證件和購物單據，快遞公司會直接運送貨物到內地，協助推進內循環、百業興旺。

陳曉峰爭取「個人遊」推展至其他內地城市

陳曉峰亦爭取放寬內地旅客前往香港的簽證手續，現時「個人遊」只在內地49個城市推行，簽證有效期較短，帶來不便。陳曉峰建議參考新加坡與內地的免簽政策，即中國簽發的普通護照持有人可免辦簽證，在新加坡停留不超過30天，並提議將「個人遊」城市進一步擴展更多內地城市，並將「一簽多行」及「一周多行」逐步、有序複製到其他城市，促進兩地交流與合作，並延長內地居民前往香港的簽證有效期。