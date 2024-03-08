粵港澳「三地一鎖計劃」啟動　轉口澳門貨物可減省海關檢查

粵港澳「三地一鎖計劃」今日（8日）啟動，香港國際機場抵港轉口澳門的貨品，「落地」後可以直接過關，減省重海關檢查。



在「三地一鎖計劃」下，粵港澳海關透過應用電子鎖及全球定位系統對該批貨物進行實時監控，令運輸車輛可以經港珠澳大橋香港口岸直接到達澳門。首批貨物今日由樞紐中心經港珠澳大橋及大橋澳門口岸側新興建的跨境貨物轉運站，順利運抵澳門的清關點。

商務及經濟發展局局長丘應樺在啟動儀式上致辭時表示，期望「三地一鎖計劃」未來有進一步的發展，在全國各地設立更多清關點，結合香港完善的海陸空運輸網絡，為業界提供更多便利。

香港與廣東海關在2016年已實施粵港「跨境一鎖計劃」，而澳門及內地海關則於2020年實施「粵澳海關跨境一鎖」計劃。今次的「三地一鎖計劃」可提升清關效率，促進經濟貿易發展，並鞏固香港作為國際物流樞紐的領先地位。