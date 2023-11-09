炸雞扒熱量1塊多過2碗飯！5大健康危機恐致癌血管硬化　減負擔5招

炸物好香好美味，但每1口熱量高的驚人，尤其國民美食「炸雞扒」，熱量高居炸物之首，平均1片約630 kcal。



對此，台灣營養師高敏敏警告，炸雞扒最可怕的不是熱量，而是可怕的負擔，把好好的雞肉拿去裹皮油炸，民眾多吃容易面臨血管硬化、致癌、中風、腎臟負擔、發胖等危機。

炸雞扒5大危害（按圖看清👇👇👇）

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裹粉油炸雞肉不健康 恐致癌、中風及血管硬化

高敏敏11月6日在Facebook專頁「高敏敏營養師」發文指出，週一就是要壞！告訴你炸雞扒有多壞！高油、高鈉、高熱量有夠壞！市售1片雞扒平均大約630kcal，1片下肚後熱量比吃2碗白飯還多，但可怕的不是熱量，而是更多可怕負擔：

1. 易血管硬化：

蛋白質經過高溫油炸後，除了營養會被破壞（尤其維他命礦物質都會流失），並易形成「醣化蛋白質」，容易讓人體內的血管硬化。

2. 恐致癌：

高脂肪食物，加上食物經過高溫油炸後，會產生「多環芳香化合物」等易致癌危險因子。

3. 易中風：

高血脂加上高鈉量，容易堵塞、收縮血管引發中風。

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4. 增加腎臟負擔：

肉品醃過加上灑滿調味料，鈉含量過高會增加身體負擔！

5. 易發胖：

外層裹滿粉再經過油炸，熱量會比原本的肉高出2至5倍！ 加上澱粉包裹更易吸油，油脂含量也會比原本來得高很多。

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高敏敏表示，其實雞肉本身是屬於優質蛋白質，但透過不同的料理方式，熱量也會有所差異，其中「油炸」是最不明智的手法。外層都會再裹上一層粉、裹滿粉，再整個拿去油炸，所以熱量自然會比原本高出2倍以上，建議平時還是以蒸、煮、滷、烤的烹調方式為主。

炸物熱量排行1次公開 營養師教你5大吃法減輕罪惡感

除了炸雞扒外，高敏敏直言，「其他炸物的熱量也是很壞！舉例來說1份炸百葉豆腐有540 kcal、1份炸薯條有529 kcal、1份鹽酥雞有525 kcal、1份甜不辣有350 kcal、1份炸豬血糕有345 kcal、1份糯米腸有325 kcal、1份洋蔥圈有324.5 kcal…看到這邊，你還受得了嗎？」

雖然炸物熱量高的嚇人，但民眾偶爾還是會想放縱一下，因此在享用炸物時，該如何吃以減少負擔？高敏敏提供吃炸物5大秘訣：

1. 去除麵衣、雞皮，減少熱量：

因為食材本身已醃製過，本身就很香很美味了，把高熱量的部分去除，依然可以享用到美味的料理。

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2. 炸物不加九層塔：

九層塔容易吸油，配著吃容易攝取過多不必要油脂。

3. 不另外加調味料或醬料：

盡量以原味為主，避免攝取過多鈉離子，造成身體負擔。

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4. 與親友分食：

一起共享美食，分散熱量的同時也增近感情。

5. 選擇無糖飲料、無糖氣泡飲：

吃炸物總會想配飲料，可以選擇無糖的解解饞順便增加飽足感，避免吃炸物又配含糖量高的飲料。

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高敏敏也分享，營養師也是人，吃炸物最愛高油脂的炸雞翼，但1個月真的吃不到1次，所以吃到時就會盡情啃個精光，然後再默默去跑步運動。她坦言，偶爾抱1桶炸雞，在家裡跟家人一起享用，真的很幸福！但提醒大家好吃歸好吃，還是偶一為之就好。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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