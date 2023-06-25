水果陷阱｜50歲男壓力大蕁麻疹遍全身！7種消暑水果易誘發宜避免

夏天是芒果的產季，不少民眾喜歡吃香甜的芒果冰消暑解熱，但是，芒果卻不是人人都適合吃，有些人吃了反而會皮膚過敏，甚至出現蕁麻疹（又稱風癩）！



台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師說明，蕁麻疹的症狀因人而異，常見在皮膚表面上，像是蚊子咬過的浮凸感，有些是1片紅疹，通常1到2小時後便會淡化；但慢性蕁麻疹則持續較長時間，且患部是全身都有可能出現。

▼生風癩的常見症狀：（按圖 👇👇👇）

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常見誘發蕁麻疹原因有2種 這些地雷食物尤應避免

台灣鄭愛蓮醫師表示，常見的蕁麻疹發作原因有飲食及皮膚接觸。而在飲食方面尤其特別注意，芒果、西瓜是最常見且嚴重的食物過敏原，過敏者吃了很可能會誘發皮膚症狀如蕁麻疹發作；另外，荔枝（建議1天吃2顆）、車厘茄、奇異果、菠蘿與士多啤梨等，這些屬於「多花果類」的水果也是過敏原之一，建議少量攝取。

此外，海鮮及堅果也是常見過敏原。台灣鄭愛蓮醫師提醒，皮膚疾病發作時要暫停吃所有海鮮與堅果，肉類則是牛、羊肉暫時避免。酒與冰水也要忌口，茶、咖啡則以溫熱為宜，且1天僅能喝1杯。待症狀緩和之後，也可吃少量堅果，但容易引發過敏的花生還是應該避免。

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慢性蕁麻疹須長期抗戰 調整飲食與作息同樣重要

鄭愛蓮醫師分享，曾收治1名50多歲男性，長年受蕁麻疹所苦，發作部位遍及全身。因為患者日常壓力大，導致免疫力低下，因此在中醫調理的藥方上則以調肝氣、補腎氣為主，藥材以健脾利濕的茯苓、白朮等較為常見，嚴重的話搭配小柴胡湯，待後期病況穩定時可服用加味逍遙散。

鄭愛蓮醫師提醒，蕁麻疹如偶而發作則較為棘手，療程通常為3個月到半年，需要長時間不再發作，才能停藥；若是慢性蕁麻疹，代表代謝有問題，先找出問題根源再做調節，像是疏肝解鬱調解廢氣，壓力大則需要改變作息，盡量11點到3點就寢，以降低體內濕氣。

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至於蕁麻疹患者日常生活該注意哪些事項？鄭愛蓮醫師建議，若是外在物品引起的過敏，須經常清洗或是盡量避免使用。另外，肝氣與肺氣不和，也會引發慢性蕁麻疹，治療時程較長，通常也會請患者調整飲食與作息，若能確實執行，約2週便能緩解。

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