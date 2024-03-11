腸胃健康｜大啖吃調味堅果燥熱致脾胃失調！中醫教這樣調理效果好

台灣的小美年節連假，大啖最愛的調味堅果、杏仁小魚，每天一大把一大把的抓來吃，幾天下來出現口乾舌燥、嘴破、便秘、脹氣等症狀，至傳統醫學科看診，經醫師問、望、聞診及把脈評估，診斷小美一下子食用大量燥熱油膩的食物，導致脾胃失調上火。



以香砂六君子湯為主調劑治療，經衛生教育可適度按摩手腕第一條橫紋往手臂三指幅處的內關穴，消除脹氣不適感，在一周後回診，不適情況已大幅改善。

養胃5大飲食原則（點擊下圖看清！）

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中醫治療腸胃不適 這樣調理效果佳

台灣台中榮總嘉義分院傳統醫學科主任醫師吳宗益表示，中醫在腸胃不適方面一直有良好的療效，中醫師通常以疏肝健脾的逍遙散、柴胡疏肝湯幫助患者通達肝氣，補強胃部功能，或用香砂六君子湯、補中益氣湯甘溫除熱增進腸胃消化功能，若有胃酸倒流症狀可用旋覆代赭石湯、半夏瀉心湯等來降逆和胃。

依下肚食物看解方 穴道按摩也有幫助

吳宗益說到，若吃了過多燥熱食物如油炸物、堅果，造成口破、口渴、胃脹氣，可適度喝茶葉或大麥茶緩解症狀；如果因吃了過量肉類造成便秘，可以泡具有疏理肝氣效果的牛蒡茶改善，也能降低血壓血糖；若因起居不慎，造成腸胃型感冒可選擇用薑、蔥煮水喝，並選擇按摩通條百病的足三里（位於小腿外側，膝蓋往下約四指幅寬處）、內關穴（手腕第一條橫線往手臂三指幅處）、合谷穴（拇指及食指連接虎口處）及三陰交穴(內側腳踝往上約四指幅寬），居家也能疏通經絡，緩和腸胃不適的感覺。

放屁五大疑問（按圖了解）：

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中醫治療方式多元 儘快就醫莫輕忽

中醫治療相當多元有效，吳宗益強調，除了水煎藥、科學中藥外，也有刮痧按摩、針灸、食療等，都可以依症情選擇適當的治療方式，達到簡單、方便、有效的目標，但保持正常作息並節制飲食才是強健身體的不二良方，如果腸胃不舒服持續多日，應儘速就醫，從個人體質下手調理治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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