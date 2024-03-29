香蕉保鮮｜香蕉架保鮮不成慘變集體自殺！實試4種保鮮法哪個最好?

香蕉保鮮｜香蕉雖然營養價值高，但卻熟得太快，每次不消幾天香蕉皮已經熟透且開始變壞無法食用。近日有網民於Facebook平台上分享購入了香蕉架「欺騙香蕉」避免香蕉太快爛掉，結果引來不少「苦主」表示此舉會變成香蕉集體自殺！究竟哪種保鮮方法才是最好？「欺騙香蕉」又有冇用？



網民以香蕉架「欺騙香蕉」 超多苦主指會變集體自殺

有網民於Facebook專頁《小廢物俱樂部》分享香蕉保鮮方法，指購入了香蕉架，避免香蕉太快變壞。留言區有網民指出香蕉架的原理就是欺騙香蕉還在樹上，加上空氣流通，自體釋放的乙烯濃度比較低，就會成熟得較慢，達到保鮮作用。

按圖看香蕉架的成效：

不過留言區亦引來不少苦主現身說法，有網民指出把香蕉掛在香蕉架上會引發集體自殺的慘劇、更指是「香蕉集體逃亡」。從網民分享的圖片所見，只有香蕉蒂頭還掛在香蕉架上，部分外皮和果肉都已經分離。

香蕉產生大量乙烯影響成熟程度

香蕉會釋放乙烯，更會與空氣中的乙烯產生反應，幫助成熟，而香蕉不同階段的熟度則會反映在外皮的顏色上，在慢慢變熟的過程中，外皮的黃色色素會變成棕色斑點，其後再變黑。

留言區亦有許多網友分享不同的保鮮方法：例如先洗乾淨香蕉皮上的催熟劑；把香蕉用保鮮紙包起來存放在雪櫃；香蕉柄位置包錫紙等等，便可以延長保存時間。

記者則曾實測4大香蕉保鮮方法，分別以鹽水洗香蕉、保鮮紙包裹香蕉根莖、吊起香蕉、以保鮮紙包裹整根香蕉做測試，觀察香蕉的熟成時間及程度有何分別。

記者實試4種民間保鮮法 哪個最好？（請按下圖）

結果發現，保鮮紙包裹整根香蕉的保鮮效果最好，吊起的香蕉表現最差。由於以保鮮紙包裹整根香蕉，能夠減少香蕉與空氣接觸，阻隔氧氣進入，抑制乙烯釋放以防香蕉熟化，故以保鮮紙包裹整根香蕉的確能有效延長香蕉的保質期。

而吊起的香蕉之所以失敗，是因為掛起來的香蕉莖部連接在一起，香蕉們會互相影響成熟程度，因此即使香蕉沒有受到壓迫，熟成時間仍然會較短。

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參考資料：《小廢物俱樂部》