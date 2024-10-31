香蕉保鮮｜實試4種香蕉保鮮法最後1招最掂！6天不變靠1件廚房小物

香蕉營養極之豐富，也是便秘患者、女士減肥的恩物。不過香蕉有一個致命缺點，就是熟得太快。不消幾天香蕉皮已經熟透出現黑點，或會因為開始變壞無法食用而造成浪費。記者嘗試以不同方法保存香蕉，實測後竟然發現只需一件廚房小物就可有效延長香蕉保鮮期！

攝影：陳映蓉、古曦朗



香蕉保鮮｜乙烯加速成熟 實試4方法保鮮

香蕉和大多數水果一樣，會釋放乙烯，也會與空氣中的乙烯產生反應，以幫助其熟成，香蕉不同階段的熟度，反映在外皮的顏色上。由於香蕉會產生大量的乙烯，導致香蕉中的熟成速度加快，黃色色素會變成棕色斑點。記者實試坊間不同延長香蕉保鮮期的方法，將香蕉放在室溫存放6天後作對比。

記者實試以坊間不同延長香蕉保鮮期的方法作對比。

香蕉保鮮｜放室溫香蕉 6天滿斑點

正常香蕉未有經過任何清洗工序，在第１天時雖然有小部分黑點，但頭尾部分仍然呈現青色。直到第４天香蕉已經成熟，出現密集的黑色小斑點，第６天時香蕉已經熟透，斑點範圍逐漸擴大。（請按下圖👇👇👇）

香蕉保鮮方法１ 鹽水洗香蕉

坊間的說法指出以鹽水清洗可以把香蕉表皮的催熟劑清洗掉，再把香蕉冠部包裹起來就可以起到減緩乙烯的釋放，有效延長香蕉保存時間至10天以上。（請按下圖👇👇👇）

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實試結果：記者嘗試以鹽水洗香蕉，在第１天時香蕉仍然呈現微微青色，只有極少量黑斑，存放到第４天時，香蕉雖然未至於爛掉，但已開始出現黑點，第６天時斑點範圍亦逐漸擴大，熟成程度與未經清洗的正常香蕉大致相若，由此可見，以鹽水清洗並不能有效延長香蕉的保質期。（請按下圖👇👇👇）

香蕉保鮮方法2 吊起香蕉

坊間盛傳把香蕉吊起來掛在通風的地方可以欺騙香蕉，營造出香蕉尚在樹上的錯覺，因而不易熟透，亦有說法表示吊起香蕉能夠減少香蕉與桌面的接觸面積和上方香蕉的壓迫。記者於是嘗試吊起香蕉。

實試結果：第１日，香蕉頭尾部分仍然呈現青色，第4天出現密集斑點，到第６天香蕉已經開始大範圍發黑，由此可見吊起香蕉並不能有效延長香蕉保質期。（請按下圖👇👇👇）

香蕉保鮮方法3 保鮮紙包裹香蕉根莖

乙烯氣體主要來自香蕉根莖部位，坊間流傳以保鮮紙包裹香蕉的根莖，可減少乙烯的產生，有助減慢香蕉成熟速度，延長保質期3至5日。

實試結果：記者以同樣方法嘗試，則發現香蕉在第４天時出現小黑點，黑點範圍比正常香蕉少，尾部仍然呈現微微青色。惟黑斑的擴散速度非常快，到第６天時，香蕉熟成程度比正常香蕉更高，與吊起的香蕉大致相若。由此可見，保鮮紙包裹香蕉根莖並不能有效延長香蕉的保質期。（請按下圖👇👇👇）

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香蕉保鮮方法4 保鮮紙包裹整根香蕉

記者亦嘗試以保鮮紙包裹整根香蕉作對比。

實試結果：結果發現存放到第４天時，香蕉雖然出現少量黑斑，但頭尾部分仍然呈現青色。直到第６天開始出現小黑點，而黑斑沒有大範圍擴散，香蕉熟成程度剛剛好，未至於過熟。（請按下圖👇👇👇）

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香蕉保鮮｜整根香蕉包裹表現最好 欺騙香蕉做法失敗

記者實測後發現，若以正常香蕉的熟成時間及程度做對比，以保鮮紙包裹整根香蕉的保鮮效果最好，其次是以鹽水洗香蕉，保鮮紙包裹香蕉根莖位列第三，吊起的香蕉表現最差。

由於掛起來的香蕉莖部連接在一起，香蕉會與空氣中的乙烯產生反應幫助成熟，亦會互相影響成熟程度，因此即使香蕉沒有受到壓迫，熟成時間仍然會較短。至於以保鮮紙包裹整根香蕉，能夠減少香蕉與空氣接觸，阻隔氧氣進入，抑制乙烯釋放以防香蕉熟化，故以保鮮紙包裹整根香蕉的確能有效延長香蕉的保質期。