台灣鳳梨酥現強敵！網友勁讚驚為天人！餡料／外皮／大小3大比併

外國旅客來台灣必買的伴手禮鳳梨酥居然有強敵？一名中國大陸網友品嘗多家台灣鳳梨酥，比較口感、酸甜度、外皮與內餡，直言「感覺台灣鳳梨酥真的不如馬來西亞的」。



該中國大陸安徽網友於小紅書發文表示，他之前吃過台灣本土的鳳梨酥，這次去馬來西亞與朋友一起嘗到當地的鳳梨酥，意外感到驚為天人，不但入口即化，外皮超級酥軟、內餡酸酸甜甜，且單價便宜大約3元人民幣。

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他回大陸後，才發現淘寶上根本沒賣，幾乎只有代購台灣鳳梨酥，很貴還沒有大馬那種味道。但是，他認為「微X山丘」跟大馬鳳梨酥有得比拼。

有馬來西亞網友直言，「我也覺得馬來西亞的黃梨酥（鳳梨酥）比台灣更好吃」，並比較兩者差異，內餡上，台灣偏甜且原料會加冬瓜，大馬則是鳳梨本身的酸甜味道；外皮上，大馬帶有很重的牛油味；體積上，台灣做的比較大，滿足感也大，大馬則是有點小顆。

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不過，也有其他馬來西亞網友推台灣「日X」品牌，因為主要也是土鳳梨味，更為台灣鳳梨酥平反，「每個地方各有特色才顯得不同，全世界味道都統一的話，食物不就變得沒有樂趣了嗎」。

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