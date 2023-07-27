防中暑飲食｜營養師推8種涼感食物番茄薏仁　綠豆配1物促代謝去腫

夏日來襲，你準備好消暑對策了嗎？



台灣營養師張宜臻分享8種涼感食物，讓你涼爽度過炎炎夏日！

8種涼感食物超消暑（按圖👇👇👇）

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1. 西瓜

西瓜不僅低熱量，並有9成皆由水構成，可幫助維持身體新陳代謝，冰過的西瓜也能讓人瞬間感到涼意。

2. 青瓜

與西瓜一樣富含水分，水分含量高達96％，可幫助排鈉、利尿。

3. 苦瓜

苦瓜富含維他命C及纖維，不僅可養顏美容、預防便秘，也可幫助身體消暑、袪濕。

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4. 番茄

每100克的番茄，僅不到20大卡，番茄低熱量又富含鉀離子，可幫助身體排除過多的熱氣、也有助祛濕。

5. 綠豆

夏天吃不下飯可用綠豆代替，與飯麵同為主食，且綠豆富含維他命B雜與鉀，有利身體代謝廢物。

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6. 薏仁

薏仁具有消暑袪濕功效，建議搭配綠豆一起吃，消水腫的效果更好。

7. 辣椒

其實適度的辣可幫助身體排汗散熱、排除濕氣，天氣熱吃麻辣鍋也是不錯的消暑方式。

8. 白開水

要預防中暑最重要的還是喝足水分，成人每日需飲用體重公斤數x30～35c.c.的白開水，可以幫助身體新陳代謝，維持身體機能。

3消暑生活妙招

1. 穿透氣衣物

研究發現，黑色等深色衣物較容易吸熱，而白色、黃色或其餘淺色衣物較能反射太陽熱氣；但在太陽下時間一久，白色衣服也會因無法排除體熱而難以散熱，建議仍以透氣衣物為主。

2. 利用陰涼遮陰處

避開中午大太陽，盡量走有樹陰或騎樓遮蔽處，也可善用遮陽傘、帽子來消暑。

炎夏怎麽吃才健康？（按圖看清 👇👇👇）

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3. 保持通風涼爽

如果沒開冷氣，記得保持室內空氣流通，但不要為了省電而完全不開電風扇，或可以搧扇子保持通風涼爽。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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