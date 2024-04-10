隔夜餸保存｜剩菜放雪櫃正確6招 最長可放1個月！什麼盛載都有關
撰文：Heho健康
出版：更新：
每個家庭都會遇到吃不完的剩菜問題，不當的保存或加熱可能會使細菌滋生而導致食物中毒。那麼，該如何處理和保存吃不完的剩菜、隔夜菜呢？
冷藏溫度應保持在7°C以下，而冷凍溫度則應維持在-18°C以下，這樣能有效延緩微生物的生長速度。即使是放置於雪櫃中，未食用完的剩菜仍可能會出現變質、發霉的情況。
相關文章：食物安全｜發霉切掉可吃跌落地5秒內撿食冇問題？專家解4食安迷思👇👇👇
+8
剩菜在冷藏中建議最多保存1～2天，勿超過3天；而在冷凍狀態下最多可保存1個月。此外，雪櫃內部容積的合理利用也很重要，過度擁擠會影響空氣流通，進而降低食物的保鮮效果。
剩菜保存與食用6重點
1. 剩菜放置室溫不超過2小時。
2. 將食物裝在乾燥密封的容器，隔絕空氣進入。
3. 大份量料理或便當應初期即分裝冷藏，避免細菌污染。
相關文章：食物安全｜夫妻患肝癌花椒是禍首！8類食物發霉生毒素最高危是...👇👇👇
+6
4. 食物降溫後應盡速放入雪櫃冷藏。
5. 食用前充分加熱，確保中心溫度達到70°C以上。
6. 剩菜一次食用完畢，避免多次反覆加熱剩菜。
食物安全｜氣溫變冷可不用冰剩菜？專家揭超過這時間開始滋生細菌食物安全｜吃刺身海膽嘔吐腹瀉或染海獸胃線蟲！吃魚生食安6建議食物安全｜紙巾墊食物有致癌風險？醫生揭1類紙巾高危 忌包油膩物食物安全｜沙門氏菌唔只污染雞蛋！1種食材最易忽略4招防食物中毒食物安全｜微波食物有輻射？營養師揭微波爐更大隱憂安全用4重點乳癌丨45至69歲乳癌高危年齡層！3類營養抗氧化助防癌七彩蔬果三文魚減心血管病風險 莓果護眼 6種常見營養豐富食物薯仔都有份
延伸閲讀：
保鮮膜你用對了嗎？營養師教 3 招遠離塑化劑、避免毒素吃下肚！
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」