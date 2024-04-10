隔夜餸保存｜剩菜放雪櫃正確6招　最長可放1個月！什麼盛載都有關

每個家庭都會遇到吃不完的剩菜問題，不當的保存或加熱可能會使細菌滋生而導致食物中毒。那麼，該如何處理和保存吃不完的剩菜、隔夜菜呢？



冷藏溫度應保持在7°C以下，而冷凍溫度則應維持在-18°C以下，這樣能有效延緩微生物的生長速度。即使是放置於雪櫃中，未食用完的剩菜仍可能會出現變質、發霉的情況。

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剩菜在冷藏中建議最多保存1～2天，勿超過3天；而在冷凍狀態下最多可保存1個月。此外，雪櫃內部容積的合理利用也很重要，過度擁擠會影響空氣流通，進而降低食物的保鮮效果。

剩菜保存與食用6重點

1. 剩菜放置室溫不超過2小時。

2. 將食物裝在乾燥密封的容器，隔絕空氣進入。

3. 大份量料理或便當應初期即分裝冷藏，避免細菌污染。

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4. 食物降溫後應盡速放入雪櫃冷藏。

5. 食用前充分加熱，確保中心溫度達到70°C以上。

6. 剩菜一次食用完畢，避免多次反覆加熱剩菜。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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