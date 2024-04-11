低卡食物｜零卡/零糖≠健康！營養師揭吃零食2大關鍵減健康風險

輕食新主張，美味無負擔！網路許多零食號稱零卡路里、低卡路里，且含有豐富的膳食纖維，熱量低，容易有飽足感，例如，不少市售蒟蒻就標榜著「零卡」，但這就代表沒有熱量，想吃多少，就可以吃多少嗎？



低卡零食熱量為何這麼低？不同成份熱量這樣算！

台灣食藥署表示，依照台灣現行「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，若宣稱「零熱量」，表示該食品每100公克之固體（半固體）或每100毫升液體所含熱量不超過4大卡，符合規定者，才能以「０」、「無」、「不含」或「零」標示。

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何謂「低卡」？

「低熱量」食物則表示，該食品每100公克之固體（半固體）不超過40大卡，或每 100毫升之液體所含熱量不超過20大卡。如果符合這標準，可在外包裝寫上「低」、「少」、「薄」、「微」或「略含」等標示。

許多點心零食標示著「低卡零食」，就表示整體脂肪、蛋白質、糖含量等熱量總和，必須符合相關標準。至於蛋白質、脂肪、碳水化合物等成分的熱量計算單位不盡相同：

1. 蛋白質的熱量以每公克4大卡計算。

2. 脂肪的熱量以每公克9大卡計算。

3. 碳水化合物的熱量以每公克4大卡計算，但碳水化合物項下標示膳食纖維者，其膳食纖維的熱量得以每公克2大卡計算。

4. 糖醇的熱量以每公克2.4大卡計算（赤藻糖醇的熱量以每公克0大卡計算）。

5. 有機酸的熱量以每公克3大卡計算。

6. 酒精（乙醇）的熱量以每公克7大卡計算。



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卡路里低不代表健康 專家揭2大關鍵減風險

「無糖、零卡不代表健康！」台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，有些糖果零食標示沒有添加蔗糖，卻額外添加了代糖或人工甜味劑，讓食物吃起來甜甜的，但這些都是合成出來的產品。再者，有些零卡食物添加了防腐劑，吃多了，不利於兒童身體發育。

蘇秀悅強調，「沒有比較健康的糖果、零食」，關鍵在於吃了多少，多久吃1次？家長如果以為零卡、低卡的零食屬於健康食品，比較安心，讓孩子長期食用，仍有一定風險。

台灣食藥署表示，民眾了解0卡或低卡的真正含意，就可以當1個聰明的消費者，另外，應該養成良好生活習慣，均衡飲食，適當運動，才能維持健康。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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