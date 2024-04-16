網友驚見菜心「鬼劃符」害蟲足跡傳病毒？有蟲=冇農藥？揀菜心4招

買回來的蔬菜即使仔細地清洗，都難免「走漏」了小蟲。近日，有主婦在清洗菜心時，不是發現菜蟲，而是看到菜葉上一條條淺白色、猶如「鬼劃符」一樣的痕跡。她驚訝地表示，自己第一次在菜心發現「潛葉蟲」的足跡。



菜葉「鬼劃符」潛葉蟲搵食足跡

有主婦近日在Facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」發文，表示第一次看到菜心有潛葉蟲的足跡。彎彎曲曲的葉紋是小蟲進食的路徑，如果見到較粗的白紋末端有黃色小蟲就是潛葉蟲，又稱蔬菜斑潛蠅，可以把其挑走，但蟲子本身對人體無害。

有網友指出，平日在蔬菜中多見的「菜蟲」是菜粉蝶的幼蟲，而是次的「鬼劃符」則是潛葉蠅／蔬菜斑潛蠅的手筆。亦有很多網民指第一次見這種菜蟲，「以為係塊葉花咗」。

有網民「以為係塊葉花咗」，其實是潛葉蟲的足跡。(Facebook 香港自然生態論壇 群組圖片）

蔬菜斑潛蠅寄主：豆角、蔥、蒜、瓜、番茄、菠菜

據漁農自然護理署的資料，蔬菜斑潛蠅是農業害蟲，本港在1997年首次記錄這種害蟲，並迅速蔓延至不同農作物。蔬菜斑潛蠅可為害多種蔬菜和觀賞植物，主要寄主作物品種包括有豆角、芹菜、豌豆、蔥、蒜、瓜類、番茄、菠菜、十字花科、菊科及康乃馨等，寄主多達14科。

其幼蟲為深黃色，會藏在葉內並蛀食葉肉組織，形成不規則的彎曲蛇形蛀道。蛀道兩側邊緣有交替排列的細小糞便特徵。幼蟲成熟後從蛀道中爬出葉面或掉落表土化蛹，蛹化後就成為蛀害蔬菜的菜蟲。幼蟲不會蛀食花果，但會嚴重影響植物進行光合作用，也會傳播病毒。

菜葉發現幼蟲 如何處理？

如果在菜葉的蛀道末端發現幼蟲，可以把牠挑走，或者整棵葉子撕走。在大部分的情況下，潛葉蟲已經成蟲飛走。

如果在菜葉的蛀道發現幼蟲，把牠挑走便可以。（Facebook 香港自然生態論壇 群組圖片）

揀靚菜心貼士

菜心是家常食用的蔬菜之一，含有豐富的營養成分和纖維，除了提供飽足感之外，還能促進腸道蠕動、預防便秘，具有控制體重的食用功效。

揀靚菜心，唔一定愈粗愈好，食指般粗幼，還要葉柄貼近莖部為佳。（資料圖片)

想要挑選靚菜心，可循4個方向去揀：

１顏色：菜心宜選葉莖色澤青翠，而且接近淺綠色的。



２莖身粗幼：靚菜心莖部如食指般粗幼，而且葉柄要貼近莖部的。



３菜花型態：靚菜心的菜花要在含苞狀態，尚未開花者較嫩較軟。



４葉片：靚菜心葉片狹窄而修長，且帶有油質感，放在手裡有柔軟感的為上品，味道較甜。



有蟲等於無農藥？

不少人都認為蔬菜有蟲或是有蟲蛀的痕跡就等於蔬菜沒有農藥，其實並非必然。現今很多昆蟲都擁有抗藥性，即使噴灑了農藥也無法殺死或驅走所有蟲子。因此有沒有菜蟲，與農作物有沒有農藥殘留並沒有必然關係。