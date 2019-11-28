【沙嗲牛肉炒菜心食譜】簡易惹味家常菜　菜心爽脆嫩綠3大貼士

沙嗲牛肉炒菜心，有菜有肉，有鐵有鈣，有纖維，有蛋白質、維他命C…等各種維生素，一碟已經足夠營養，一兩個人開餐，簡簡單單一味就夠，但更要精準，菜要翠綠爽嫩，牛肉要軟滑惹味，學齊秘訣，15分鐘，萬無一失。

攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：吳宇峰 場地提供：美亞廚具

沙嗲牛肉炒菜心，為了外觀好看，宜分開炒。

沙嗲牛肉炒菜心，牛肉和菜心應該如何處理，分開炒？一起煮？為了外觀好看，避免菜心變得黃黃啡啡，還是分開炒較好，最後才把沙嗲牛肉淋在菜上。

醃牛肉，很多人都知不要放鹽，因會抽乾水分，令肉質變粗嚡，還可放少許油，令它保持油潤、鎖住肉汁，快炒後依然嫩滑。沙嗲牛肉，懶人方法就是買現成的醬料，再按喜好加點糖、花生醬、海鮮醬等，不加仍充滿風味。

醃牛肉時可以加點油，快炒後肉質更Juicy。

炒菜心，有些人會把菜先,灼後炒，但這樣不但容易流失營養，水容性纖維也受影響，其實生炒最能保持原汁原味，中途可加點水較快炒軟。不過落鑊前，洗完的蔬菜還是要保持乾爽，否則加上煮菜會標水，容易變得水汪汪，不太爽脆。

按圖看炒菜心3大貼士：

沙嗲牛肉炒菜心食譜

健康小貼士：

牛肉，富含肌氨酸、鐵質、蛋白質、鉀、鋅和維他命B6、B12等，有助增強力量及肌肉生長，提高免疫力，補血氣，健脾胃，強筋骨。 菜心，含維他命A、C、鈣、鐵、磷、胡蘿蔔素、葉綠素等，可預防貧血、增強免疫力，清熱解毒，降血壓和膽固醇。

相關食譜：

【沙嗲牛肉麵食譜】茶記必吃之選 加工調製沙嗲醬特濃特香！

沙嗲牛肉麵食譜

【蔬菜食譜】梅菜蒸菜心清中帶甜 跟林青霞吃蒸菜健康養生