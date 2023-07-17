杏鮑菇食譜｜《小紅書》爆紅小食辣味杏鮑菇　簡單開胃醒神先刨片

宅在家裏面對電腦上課和工作，一整天似乎都沒有離開那張書桌，真的是非常無聊。有時嘴饞想吃點零食，但又吃膩了市場上售賣的薯片，實在讓人非常苦惱。



今天，小編就教教大家如何親手製作小紅書爆紅的小吃——【辣味杏鮑菇】，讓你在工作的時候也可以解解饞。

辣味杏鮑菇食譜（按圖看清👇👇👇）

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食材

1. 杏鮑菇 —— 兩至三根（數量依杏鮑菇的大小而定）

2. 鹽 —— 兩茶匙

3. 孜然粉 —— 少許

4. 白芝麻 —— 少許

5. 小辣椒和小米椒 —— 適量（依據個人所能接受的辣度而定）

6. 蔥、蒜 —— 少許

7. 油 —— 約一小碗

8. 生抽 —— 兩湯匙

9. 香醋 —— 一湯匙

10. 糖 —— 少許



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步驟

1. 將杏鮑菇清洗乾淨，用削皮刀將杏鮑菇削成薄片。

2. 在鍋裏倒入清水，加入少許鹽煮沸，將杏鮑菇片焯一分鐘左右。

3. 杏鮑菇片焯熟之後，撈出來過冷水，再攥乾水分。

4. 將蔥、小辣椒和小米椒切成小段，蒜則切成蒜末，倒入碗中，再加入孜然粉和白芝麻。

5. 將油在鍋中煮熱，快速倒入碗中。再加入生抽、香醋、少許鹽和糖調味。

6. 將做好的醬汁倒入盛有杏鮑菇片的盤中攪拌均勻，再撒上點芫荽或蔥花就完成啦。



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這個「辣味杏鮑菇」真的很開胃，而且工作或讀書昏昏欲睡的時候吃一口辣味杏鮑菇真的會感覺精神起來。大家趕快動手做一做吧！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】