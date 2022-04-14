沙茶醬燒粟米食譜｜完美複製台夜市小食！焗乾後多做1步更入味
撰文：爆料公社
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有時晚上不想出門，卻又懷念傳統夜市小吃，今天就在家快速製作出燒烤粟米吧！
楊皓於【廚藝公社】分享：【沙茶燒粟米】食譜
▼沙茶燒粟米食譜（按圖👇👇👇）
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1. 首先將粟米脫衣除毛備用
2. 接著預熱焗爐220度
3. 準備蒜頭簡單切碎備用
4. 準備調理機、均質機、果汁機皆可
5. 將蒜頭與豉油五香粉黑胡椒粉二砂糖加入均勻打散
6. 再加入雞蛋沙茶醬打勻備用
7. 將粟米放入滾水中再一次滾起後關火燜三分鐘
8. 三分鐘後粟米撈起放入焗爐焗10分鐘
9. 表面焗乾後可用鋼刷或手邊方便的工具稍微刷破粟米薄膜
10. 接著將粟米均勻刷醬後烤乾5~10分鐘入味
11. 再將粟米取出再一次均勻上醬烤5分鐘上色
12. 將粟米上籤撒上白芝麻辣椒粉即可享用
▼5種粟米熱量、營養比一比（按圖👇👇👇）
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關於醬料比例：我這邊是這樣配的
1. 沙茶跟蒜頭 2:1
2. 豉油跟二砂 1:1
1和2的總重量是 1:1
鹹甜度也可以再自行調整，其他調味料都少許即可
【補充】步驟6的雞蛋，是全蛋即可
也有網友表示，粟米刷上一點豬油送進去焗一下後再刷醬更好吃喔！發文者回應這組做的是比較清爽不上火的口味，較健康不燥。
編後記：沒有焗爐的話氣炸鍋也能取代，戶外燒烤時利用炭火燒更香，可以學起來在親友面前大展身手，也可以自行變化出新滋味。
▼按圖掌握2個重點，了解揀超甜粟米的鑒別方法👇👇👇︰
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