減肥｜追劇零食唔停口爆熱量！營養師推1替代品 小心低卡高鈉小食

「明明沒吃什麼，為什麼莫名其妙變胖？」



過年最愜意的事情莫過於追劇吃零食，不少民眾過年後發現腰圍肥了一圈，台灣光田綜合醫院營養師魏瑜伶提醒，民眾在追劇時，若是鳯梨酥一個接一個，年後褲子就可能穿不下了；尤其三高民眾要特別留意高糖、高鈉、高脂的零食，避免攝取過量，多以健康的水果取代，才能健康過好年。

吃點心6大原則（按圖了解👇👇👇）

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邊看影片邊吃東西 容易忽略吃進分量

你是否經常一邊追劇一邊吃零食，「本來只想吃幾片，結果最後整包吃光！」魏瑜伶表示，這是因為民眾在追劇時，注意力都會在觀看的電視上，此時若手邊有大把零食，意志力就會「罷工」，不但容易失控，餅乾就會一片接著一片停不下來，導致攝取過多的量，也因為注意力沒有在「吃」上面，就會自覺好像沒吃很多，此時若再加上年節時餐餐大魚大肉，1、2週累積下來的熱量當然可觀！

禁止不如取代 推薦低卡水果、無糖茶

也有不少民眾為了維持體重乾脆「全面禁止」吃零食，不過魏瑜伶建議，過年原本就是個較放鬆的節日，加上美食誘惑多，民眾愈想「禁止」自己吃零食，反而會「愈禁愈想吃」，最後導致吃下更多的熱量。因此，在控制年節飲食時，不如用「取代」的方式代替禁止，例如：以低卡水果如番石榴、蘋果等，取代糕餅與朱古力糖果，除了水果纖維比較容易有飽足感外，還有豐富的維他命，可以補充均衡營養；若真的想喝飲料，也可以用無糖的紅茶、綠茶、烏龍茶，取代高糖份的汽水、珍奶，如此一來便可大幅減少糖份的攝取。

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三高民眾怎麼吃？ 這些地雷要當心

- 高血糖

另外，魏瑜伶也提醒三高的民眾，若血糖偏高，應避免吃蜜餞、牛軋糖（鳥結糖）、花生糖、麻荖、鳳梨酥等高醣零食，在吃水果時，不但要選擇低甜度的種類，攝取的量也需要控制不要超過一個拳頭大，以免血糖飆高造成不適。

- 高血壓

而血壓偏高的民眾則要小心熱量不高、但是鈉含量超標的零食，例如魷魚絲、肉乾、海苔等。

- 高血脂

高血脂的民眾則要小心酥餅、堅果類食物的攝取，除了儘量選擇原味的堅果外，分量也建議勿超過1到2湯匙。

總而言之，年節零食可儘量選擇少加工、原味低卡或減糖、減鹽的種類，並在追劇前先準備好手邊可進食的份量，如此一來才不會對身體健康造成太大的負擔！

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最後，魏瑜伶也提醒，雖然追劇過年看起來很愜意，但民眾仍要記得定時起來活動、舒展筋骨，最好每天能抽出1、2個小時陪陪家人外出散步，除了避免久坐、造成筋骨酸痛外，也能防止熱量堆積上身，才不會過完年變胖又傷身。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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