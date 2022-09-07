蔬菜食譜｜椒鹽甜豆炒鮮菇居酒屋小食　加白胡椒更香豆要汆水嗎？

今天持續端出居酒屋料理，在家也能吃到居酒屋美食。



台灣網友在Facebook廚藝公社發文，分享椒鹽甜豆炒鮮菇的做法。

椒鹽甜豆炒鮮菇食譜（按圖）

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食材

甜豆（蜜糖豆）--------適量

紅蘿蔔--------適量

鮮冬菇--------適量



調味料

白胡椒粉------------適量

鹽巴------------適量

米酒------------可加可不加



做法

1. 甜豆下鍋翻炒一下

2. 加入紅蘿蔔絲跟鮮冬菇拌炒

3. 嗆一點米酒

4. 依個人喜好灑上白胡椒粉

5. 依個人口味加入鹽即可上桌



也可以直接加胡椒鹽，威媽喜歡白胡椒的香氣，所以用白胡椒。

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社員留言回文：「配酒好物」、「健康食材」、「好吃喔」、「內行的」、「餓了啦」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】