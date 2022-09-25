氣炸鍋食譜｜焗薯蓉辦公室下午茶小食！金黃軟滑加1材料增濕潤度

焗薯蓉，台灣又稱焗烤馬鈴薯、焗薯，是以薯仔為主料，加上各式配佐料，創造出豐富的視覺及獨特口感的現烤薯仔食品。



由於薯仔是低熱量、低脂肪食物，又因富含蛋白質、礦物質、維他命、碳水化合物等，食後易產生飽脹感，既滿足人體所需的營養，又可減少食量，因此無論將薯仔當作主食還是副食，都是相當理想的食物。

焗薯蓉做法（按圖👇👇👇）

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辦公室肥肥下午茶點心~焗烤薯蓉

中型薯仔3顆，削皮切小塊放入蒸鍋用電鍋蒸軟蒸熟（外鍋2杯水），取出薯仔，趁熱加入一小塊無鹽牛油一小匙鹽巴，撒上黑胡椒粒，鮮奶約100CC，先全部用湯匙（壓）搗碎攪拌均勻，鮮奶是增加口感的濕潤度，所以自行增減。

薯蓉攪拌好後取一焗烤盤或是耐熱的器皿，將薯蓉放入，上面再鋪滿芝士絲，用氣炸焗爐加熱，沒有先預熱，185°C／10分鐘讓芝士絲溶解，再200°C／5分鐘讓芝士絲上色（不喜歡太焦就減為3分鐘），趁熱吃，會牽絲喔～

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其他社員留言回文：「請問還有缺同事嗎」、「想應徵同事的已經排到下二個街口了」、「感謝分享」、「喔喔喔喔喔那個牽絲!!!」、「感覺很簡單」、「餓了~~~~~~~~~~~」。

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