果糖陷阱｜果糖比酒精更傷身3原因　易痛風/脂肪肝/高血壓5大問題

不只有熬夜、喝酒會爆肝！台灣家醫科醫生透露，其實果糖比酒精更危險，並非酒精相對健康，而是人類很難意識到果糖帶來的高風險、依賴性更強，且攝取量難以感知拿捏。



台灣家醫科醫生魏士航在YouTube頻道中說明，果糖被稱為「最油的碳水化合物」，原因為果糖的代謝過程與酒精非常相似，都需經過肝臟代謝，而肝臟在代謝果糖的過程中會生成脂肪，除容易引發高尿酸、脂肪肝、糖尿病、痛風等代謝疾病外，進一步導致高血壓等心血管疾病。內分泌學家Robert Lustig曾說，成人絕對不會給未成年的孩子喝啤酒，卻可能會幫他們買可樂。

果糖攝取過量原來比飲酒過量更危險！（按圖了解）

+ 4

果糖和酒精對身體的傷害超相似！ 不喝酒卻得脂肪肝原因曝

魏士航說明，攝入過量的啤酒和可樂都會傷害代謝與內臟功能，但果糖還有三大不為人知的「甜蜜陷阱」：

1. 果糖的危害更難以察覺

喝酒後人會出現頭暈、失去感覺、想嘔吐等警告症狀，但果糖能直接欺騙大腦，讓人缺乏飽足感，而不斷攝取果糖。

2. 果糖的濫用潛力和依賴性更強

許多研究證實，人體對果糖有成癮性，在生理上與煙酒的成癮性相當類似，會影響大腦，讓人對果糖越吃越多。另有研究指出，果糖會引發瘦素阻抗。瘦素是一種促進飽足感的荷爾蒙，當阻抗發生時，人會缺乏飽足感，增加進食的慾望。

3. 果糖攝取量更難以感知拿捏

天然水果含有纖維，可以減緩果糖被人體吸收的速度，而汽水、果汁中的果糖可快速進入身體，經肝臟代謝後，以脂肪的形式儲存。此類果糖攝取量高，卻讓人難以察覺，且越喝越多，輕易地超過一天的攝取上限。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

吃太多糖容易造成11種健康危機：

+ 7

抗老｜40歲開始便秘記性差 吃對食物擊退6大初老徵狀芝麻牛油果👇👇👇

+ 18

延伸閱讀：

含糖飲料和「性早熟」確實相關！醫：無論大人小孩「果糖」都會影響健康

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」