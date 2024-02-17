減肥｜52歲婦1年瘦11公斤唔靠運動！3大原則餐前多1步朱古力照食

新春家族團聚，少不了要大吃大喝，肚子裏的脂肪也越堆越多，讓人又得想辦法加把勁減肥。有位50多歲的日本女性，成功在幾乎沒有特別運動的狀態下，只靠着調整飲食，就瘦下十幾公斤，媒體也報道了這位女性的減肥秘方。



根據日本媒體《ESSE Online》報道，化名弓木的52歲女性，減肥的飲食秘訣，在於重視蛋白質和蔬菜的攝取。這位弓木由於喜歡吃麵包，而在吃麵包或其他喜歡的東西之前，會先吃蔬菜和煮雞肉，以便取得飲食的平衡。

此外，弓木本來也非常愛吃甜食。為了克服這個習慣，她將點心換成可可含量在85％以上的朱古力，且雖然是在正餐之間當點心吃，但一天限制只能吃五塊以內，或者乾脆直接喝純可可液。她藉由着這個方法，漸漸擺脫對糖份的依賴。

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而吃朱古力的習慣，也謹守三大原則。第一是和熱茶或咖啡一起喝，滿足口腹之慾。第二是選在白天，例如中午或早上吃，極力避免在晚餐後享用。第三是藉由這樣的過程，慢慢減少吃的點心頻率。

靠着這幾招下來，弓木即使沒有運動，體重也從原本的66公斤，減到剩下54.5公斤，衣服尺寸從XL號變成M號，效果非常顯着。

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