腎衰竭｜女子連吃2天沙律急性腎衰竭！醫揭1款菜累事 2種菜忌生吃
撰文：中天新聞網
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外國一名女子連吃2天以馬齒莧製成的沙律，引發急性腎衰竭。江守山表示，莧菜、菠菜都是高草酸的蔬菜，若單次吃到1200毫克草酸，約等同於一台斤（約600克）多一點的生菠菜、莧菜，可能造成急性腎衰竭。
台灣腎臟科醫生江守山在健康晚點名節目分享，一名女子連兩天各吃600公克的馬齒莧生菜沙律，第3天就尿不出來，送醫發現已急性腎衰竭，不得不開始洗腎，切片發現為草酸所致。江守山表示，大家都認為吃蔬菜很健康，國內外流行把蔬菜打成綠拿鐵（蔬菜汁）來喝，但其實像菠菜、馬齒莧類的莧菜，打成一杯綠拿鐵，可能超過1200毫克的草酸，1200毫克的草酸恐引起急性腎衰竭。
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江守山說，菠菜的草酸量是鯷魚橄欖的300倍，相較通菜等一般葉菜，菠菜跟馬齒莧（豬母奶）等莧菜類所含的草酸，是高出幾百倍，以此製成的綠拿鐵，對腎臟病人風險高，不過若是煮過可去掉約2成的草酸。
台灣林口長庚醫院臨床毒物實驗室護理師譚敦慈表示，正常人吃菠菜不會有問題，但腎病變4、5期的病人所有的青菜都要汆燙，不只是要減少草酸量，更重要是降鉀離子，鉀離子過高心臟會亂跳。
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