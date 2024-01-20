麵熱量｜烏冬熱量最低？營養師揭爆卡路里關鍵在於湯底和配料

不少人認為粉絲熱量非常高，營養師表示，其實粉絲的熱量高低與含水量有關，選擇的湯底、配料才是爆卡的關鍵，每100克的粉絲，只有12克水分，熱量密度較高。​



台灣營養師鄭惠文在Facebook「Rain Bread 飲食信仰-鄭惠文營養師」發文表示，相信許多人一定看過各種麵類每100g的比較圖​。

各種麵類每100g比較（按圖看清👇👇👇）

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然後底下會有大批網友留言​「打破原來想法，原來烏冬熱量這麼低！」​、「粉絲熱量竟然這麼高！」如下圖分析，鍋燒意麵479大卡、雞絲麵463大卡、粉絲351大卡、拉麵292大卡、鍋燒意麵190大卡、刀削麵267大卡、蕎麥麵155大卡、烏冬129大卡；8款麵食中，粉絲排行第3名。

鄭惠文進一步說明，熱量圖文可以參考就好，但有幾個觀念一定要知道！烏冬含水率68%​、粉絲含水率12%​，一樣都是以澱粉為主的麵食，每100克烏冬就有68克的水，熱量相對低；​每100克的粉絲，只有12克水分，熱量密度較高。​

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多數圖鑑以100克作為基準，是為了方便比較​，作者不會特別告訴你食材是屬於乾貨還是濕貨​，就像100克白米357大卡、100克白飯183大卡​，一樣是米煮成飯，水分就是影響熱量的主因之一。

​鄭惠文指出，單餐吃的烏冬與粉絲，與該食物的重量有關，​你不會只吃100克的烏冬，也不會一口氣吞100克的粉絲；1包烏冬約200克，通常吃1包，熱量258大卡​、1把粉絲約35克，通常吃1把，熱量123大卡​。

吃鍋6步驟健康少負擔（按圖👇👇👇）

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​​鄭惠文表示，選擇的湯底、配料才是爆卡的關鍵​！清湯與濃稠的湯熱量絕對不一樣，例如，清湯烏冬約448大卡、咖喱烏冬約690大卡；另外，烹調方式也很重要，涼拌相對油較少，若煮火鍋，粉絲吸水力較強，易將高熱量及高鈉的湯吸飽！例如，涼拌粉絲約230大卡、麻辣鍋加粉絲約469大卡（純湯底加一把粉絲），熱量差距不言而喻​。

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