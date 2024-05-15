鹽酥雞配蒜頭最好味？網友熱議最搭7配料 沒加1物不能說是鹹酥雞!

鹹酥雞（又稱鹽酥雞）是台灣地道的平民小吃，香氣十足的炸物征服不少老饕的胃，而鹹酥雞的配料大多是九層塔或蒜頭，有網友就好奇到底吃鹹酥雞加哪一種配料才是最搭的？貼文引起熱議。



原PO在PTT發文說，除了九層塔外，有的鹹酥雞店會附蒜頭，有的店則是附洋蔥，「大家覺得鹹酥雞的好朋友是蒜頭呢？還是洋蔥？有沒有鹹酥雞加蒜頭？加洋蔥的八卦？」

以下10款台式小食，最好還是淺嚐便夠！（按圖了解👇👇👇）

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貼文引起鄉民們熱烈討論，「我吃過加蔥花的」、「蔥花也很讚，之前吃過念念不忘」、「煉乳（煉奶）」、「是香菜（芫荽）」、「洋蔥+蒜頭+蔥花」、「吃過加酸菜的」、「明明是可樂或是外帶茶飲」、「全部都是，朋友不嫌多」、「蒜頭、洋蔥、九層塔ㄧ起炸下去真的超好吃」。

▼超級簡易版鹽酥雞食譜（按圖👇👇👇）

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而蒜頭和九層塔也是最多人選擇的兩種配料，「個人偏好蒜頭，九層塔苦苦的」、「蒜頭第一、醬油第二」、「當然是蒜末，嗚嗚…昨天晚上吃鹹酥雞，老闆說沒蒜頭了，只加了洋蔥，好不夠味呀」、「絕對蒜頭」、「都給我加，還要有九層塔」、「九層塔啊，沒有加九層塔就不能說是鹹酥雞」、「勿忘九層塔」、「九層塔才是神」、「油亮油亮的九層塔最讚」。

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