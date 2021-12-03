韓式料理｜將鹽酥雞搖身一變成韓式炸雞！加醬料翻炒簡單易調製

韓式炸雞是一種韓國風味的炸雞，既可以是快餐店、餐廳和酒吧的主菜，也可以被當作零食。



韓式炸雞口味很多，有原味、香辣醬料味、醬油味、燒烤味、大蒜味、蔥絲味和蜂蜜牛油味等，其中原味和香辣醬料味被普遍認為是最受大眾歡迎的口味。

簡易版韓式炸雞食譜（按圖看清！）

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材料：

1. 炸好的鹽酥雞大份2份（買現成的請店家炸好不要任何調味）

2. 韓式辣醬2大匙

3. 番茄醬2大匙

4. 味醂半匙

5. 米酒1大匙

6. 糖3大匙（個人是換成蜂蜜2大匙）味道比較有層次

7. 開水2大匙

8. 醋半匙（可換成半顆的檸檬汁）

9. 白芝麻適量



做法：

1. 將買回來的鹽酥雞炒熱。

2. 加入番茄醬、韓式辣醬、味醂、糖（蜂蜜）。

3. 米酒、開水、醋（檸檬汁）。

4. 開中火翻炒，將所有雞肉均勻上醬。

5. 然後開大火翻炒，炒至醬有點黏稠狀。

6. 轉中小火收汁。

7. 裝盤撒上白芝麻就完成囉。

8. 炒的過程要不停翻炒，不然醬汁容易燒焦。

其他社員留言回應：「垂涎三尺非常感謝您的分享」、「有些攤子鹹酥雞的肉用五香粉醃過很鹹，味道蠻不搭，慎挑攤位」、「吃完辣炒年糕後的醬汁直接把鹹酥雞倒進去加熱炒」、「我也這樣玩過....」、「自己醃自己炸，再買市售的韓式醬改良」。

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