醬料熱量｜營養師點名4款火鍋醬高卡高鈉　最肥1款1湯匙近半碗飯

你喜歡用醬料嗎？當心變胖，又高血壓上身。營養師點名4種醬料，高熱量又高鈉，尤其是吃火鍋常用的沙茶醬，更是熱量冠軍。



常吃1醬料 容易高血壓

很多人以為鈉含量與吃鹽巴有關，但台灣營養師宋明樺提醒，各式各樣的醬料都含有鈉，以沙茶醬來說，一湯匙的鈉含量約185毫克，很容易鈉攝取超標，而鈉攝取過量就容易血壓升高，增加高血壓的發生。

相關文章：銀髮飲食｜日吃鹽份別多於1茶匙 6類食品 吃落不鹹卻含大量鈉質👇👇👇

+ 21

哪種醬料的熱量最高？宋明樺點名，第一名熱量爆表的醬料是沙茶醬，沙茶醬的熱量真的非常驚人，一湯匙沙茶醬的熱量約109大卡（編按：按食安中心資料顯示，1碗約198克白飯約有257千卡），熱量逼近於沙律油，常常吃火鍋搭配大量的沙茶醬，容易體重上升。

▼沙茶燒粟米食譜（按圖👇👇👇）

+ 12

相關文章：沙茶醬燒粟米食譜｜完美複製台夜市小食！焗乾後多做1步更入味

醬料怎麼挑選？1原則健康吃

醬料如何健康吃？宋明樺提供「選醬料關鍵口訣」，愈稀的醬料愈好、愈濃的醬料愈不好。舉例來說，醬油、烏醋、白醋，就是可以優先選擇的醬料；而胡麻醬、沙茶醬、豆瓣醬、腐乳醬，攝取量要酌量使用。

宋明樺建議，想要預防高血壓，除了飲食少鹽，各式醬料也要注意，才可以輕鬆遠離高血壓。

延伸閲讀：

吃太鹹很傷「心」！少碰為妙的7種高鈉食物

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」