糖尿病飲食｜3種以為健康食物隨時令血糖飆升！1種最易吃過量

雖然高油、高糖皆是糖尿病患的禁忌食物，此外，肥胖的患者更不宜食用！但即便病人已經盡量避免，仍可能有血糖飆高的機會，因此，更顯得即時觀察血糖波動的重要性。這篇有3種病友認為是安全食物，卻反造成血糖增加的狀況。



三種常被誤認為安全的食物，皆可能導致血糖升高

1. 過量堅果攝入

雖然堅果通常被視為健康食品，但大量攝入可能導致血糖升高，而且許多患者難以控制進食量。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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2. 高蛋白食物

糖尿病患者應避免攝取過量蛋白質，因為它們也需要胰島素來代謝。對於有胰島素阻抗的患者，多餘的蛋白質可能轉化為葡萄糖，導致血糖上升。

3. 混合型食物

即使患者避免攝取澱粉，混合型食物中的多種成分可能導致血糖升高。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖看清！👇👇👇）

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此外，當食物混合攝入時，患者可能不自覺地攝入過量蛋白質和高脂肪，因為高脂肪和高蛋白質組合可能導致腸道消化速度減慢。這種「兩段式消化」可能導致血糖在一至兩小時內上升一次，然後在三至四小時後再次上升。定期監測血糖可以幫助患者更好地了解攝入食物的成分對血糖的影響。

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