雞食譜｜鑄鐵鍋泰式咖喱雞簡單營養不流失　淡淡椰香30分鐘搞掂！

吃膩了傳統咖喱的味道嗎？試試這道簡單又美味的泰式咖喱雞吧！今天利用鑄鐵鍋來燉煮，因為鑄鐵鍋的導熱性好，可以讓食材均勻受熱且營養不流失，最適合拿來燉煮食材！



社員李佳慈在Facebook廚藝公社貼文：超香濃泰式咖喱雞。雞腿肉經過燉煮後更軟嫩多汁，煮好的「泰式咖喱雞」可以維持更長時間的保溫！今天分享的做法完全不辛辣，還有特殊的泰式香味，只需要加入濃郁的椰奶，味道立馬升級，淡淡椰香孩子也特別喜歡竟然多吃了兩碗飯！

洋蔥的甜味和薯仔、紅蘿蔔的香味，融入在整個咖喱醬汁中，帶著椰香的咖喱雞拌入米飯之中，實在太下飯了！快跟著一起試試吧！

泰式咖喱雞食譜（按圖）

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食譜材料：

- 雞腿切塊 2根（也可使用無骨雞腿）

- 洋蔥 半顆

- 咖喱塊 1/2盒

- 白玉薯仔 6-8顆

- 紅蘿蔔 1根

- 紅黃甜椒 各半顆

- 番茄 1顆

- 椰奶 50ml

- 芫荽 適量



前置作業：

1. 雞腿肉均勻撒上適量鹽巴、黑胡椒粉，醃漬10-15分鐘備用。

2. 洋蔥切成小丁備用。

3. 薯仔、紅蘿蔔洗淨削皮後，切成小塊備用。

4. 紅黃甜椒、番茄洗淨削皮後，切成小塊備用。

煮咖喱除薯仔還能加什麼？（按圖看清網友留言👇👇👇）

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做法：

1. 冷鍋熱油後，先將雞肉（皮朝下），煎至表面金黃後取出。

2. 利用鍋中剩下的油，放入洋蔥炒軟，接著放入薯仔及紅蘿蔔丁炒香，再放入番茄拌炒。

3. 加入開水淹過食材，蓋上鍋蓋中小火燉煮10分鐘。

4. 時間到打開鍋蓋，放入煎好的雞肉塊、咖喱塊及50ml椰奶拌均再燉煮10分鐘。

5. 再加入紅黃甜椒燉煮一下。

6.最後撒上香菜末及淋上少許椰奶即完成。

咖喱加入椰奶更香濃也增添特別的風味！食譜分享給大家，希望大家都能做出美味的料理！

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】