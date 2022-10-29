雞食譜｜鑄鐵鍋泰式咖喱雞簡單營養不流失 淡淡椰香30分鐘搞掂！
撰文：爆料公社
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吃膩了傳統咖喱的味道嗎？試試這道簡單又美味的泰式咖喱雞吧！今天利用鑄鐵鍋來燉煮，因為鑄鐵鍋的導熱性好，可以讓食材均勻受熱且營養不流失，最適合拿來燉煮食材！
社員李佳慈在Facebook廚藝公社貼文：超香濃泰式咖喱雞。雞腿肉經過燉煮後更軟嫩多汁，煮好的「泰式咖喱雞」可以維持更長時間的保溫！今天分享的做法完全不辛辣，還有特殊的泰式香味，只需要加入濃郁的椰奶，味道立馬升級，淡淡椰香孩子也特別喜歡竟然多吃了兩碗飯！
洋蔥的甜味和薯仔、紅蘿蔔的香味，融入在整個咖喱醬汁中，帶著椰香的咖喱雞拌入米飯之中，實在太下飯了！快跟著一起試試吧！
泰式咖喱雞食譜（按圖）
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食譜材料：
- 雞腿切塊 2根（也可使用無骨雞腿）
- 洋蔥 半顆
- 咖喱塊 1/2盒
- 白玉薯仔 6-8顆
- 紅蘿蔔 1根
- 紅黃甜椒 各半顆
- 番茄 1顆
- 椰奶 50ml
- 芫荽 適量
前置作業：
1. 雞腿肉均勻撒上適量鹽巴、黑胡椒粉，醃漬10-15分鐘備用。
2. 洋蔥切成小丁備用。
3. 薯仔、紅蘿蔔洗淨削皮後，切成小塊備用。
4. 紅黃甜椒、番茄洗淨削皮後，切成小塊備用。
煮咖喱除薯仔還能加什麼？（按圖看清網友留言👇👇👇）
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做法：
1. 冷鍋熱油後，先將雞肉（皮朝下），煎至表面金黃後取出。
2. 利用鍋中剩下的油，放入洋蔥炒軟，接著放入薯仔及紅蘿蔔丁炒香，再放入番茄拌炒。
3. 加入開水淹過食材，蓋上鍋蓋中小火燉煮10分鐘。
4. 時間到打開鍋蓋，放入煎好的雞肉塊、咖喱塊及50ml椰奶拌均再燉煮10分鐘。
5. 再加入紅黃甜椒燉煮一下。
6.最後撒上香菜末及淋上少許椰奶即完成。
咖喱加入椰奶更香濃也增添特別的風味！食譜分享給大家，希望大家都能做出美味的料理！
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