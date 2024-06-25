魚水銀｜三文魚吞拿點煮最安全？專家推薦3種魚！4食物清除重金屬

身為毒理專家平時吃魚嗎？會選擇什麼魚類？在料理大型深海魚類，比如三文魚、吞拿魚等，可以在烹調時加什麼來中和其存在的汞嗎？經過處理的吞拿魚罐頭的含汞量會比較少嗎？



毒理專家怎麼吃魚？推薦沙甸魚、鯷魚、鯡魚

台灣大學毒理學研究所教授、台大醫院血液透析科主治醫師姜至剛指出，魚類和其他水產品是優質蛋白質、Omega-3 脂肪酸、維他命D，以及其他重要營養素的重要來源。因此，要完全避免食用水產類是非必要，也不實際的選擇。

挑魚秘技（按圖看清👇👇👇）

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姜至剛認為，要減少重金屬汞的攝入，最關鍵的是選擇來源，而不是烹調方法。一般來說，小型魚類如沙甸魚、鯷魚和鯡魚等累積的重金屬和戴奧辛含量較低，因此是較安全的選擇，這些魚類同時也是Omega-3脂肪酸的良好來源。

三文魚含有豐富不飽和脂肪酸OMEGA 3，有助降低心血管疾病風險，達至護心功效，同時滋潤皮膚及令頭髮保持光澤。（Unsplash）

對於受大眾喜愛的三文魚、吞拿魚等大型深海魚類，雖然牠們因食物鏈中的位置較高，而可能累積較多的汞，但適量食用仍然可以作為均衡飲食的一部分。

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清除重金屬 吃這些蔬菜

姜至剛建議，攝取富含果膠、膠質的食物，例如：南瓜、木耳、火龍果，有助於清除體内重金屬，另外，攝取含有金屬硫蛋白（Metallothionein）的食物，例如：綠藻，其結構中的硫醇基能夠與重金屬汞結合，並由糞便或是尿液排出體外。

按圖了解吃魚的正確禮儀（按圖👇👇👇）

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姜至剛提到，在吞拿魚罐頭方面，台灣產的吞拿魚罐頭大部分使用正鰹製成，因體型較小，相對汞含量極低。

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