煮咖喱貼士｜咖喱太稀煮耐啲就得？行內人教3招急救加1物美味濃郁

市售的咖喱塊是居家料理的好夥伴，只需簡單的步驟就能完成美味的咖喱。但在煮咖喱時常常無法精確的掌握水的比例，造成咖喱不夠濃稠。針對這樣的問題，知名咖喱塊品牌則分享3個妙招，輕鬆的救回水水的咖喱！



日本咖喱塊品牌「HOUSE 好侍（ハウス食品）」分享3個煮咖喱的技巧，若民眾煮出來的咖喱不夠濃稠，可以使用這些方法讓咖喱變得更濃郁。

咖喱煮出來不夠濃稠怎麼辦？（按圖看清👇👇👇）

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方法1：在沸騰的狀態下煮10分鐘以上

若煮完的咖喱水水的，則可用小火將食材與咖喱醬再次煮沸，並持續至少10分鐘以上。由於咖喱將中含有麵粉的成分，而麵粉在溫度超過60～65℃時會開始糊，可使咖喱醬逐漸變稠。而煮沸的過程中需不斷地攪拌，直到咖喱醬的稠度增加，即可完成。

方法2：加入少量麵粉水

若煮沸後的稠度仍然不夠，則可關火後待咖喱不再沸騰，加入少量麵粉水。除了麵粉水以外，也可以太白粉水取代。麵粉和水的比例大約為1：1，6人份的咖喱約需要1大匙的麵粉水（多於或少於6人份可自由增減水量）。而咖喱不再沸騰後，則分次將麵粉水倒入咖喱中，並一邊攪拌均勻，可依照咖喱的情況決定麵粉水的用量。倒完麵粉水後再開小火煮至少10分鐘，就能使咖喱更加濃郁。

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方法3：加入馬鈴薯泥

不只麵粉水能夠改變咖喱的稠度，加入馬鈴薯（薯仔）泥也能達到同樣的效果。將馬鈴薯洗乾淨並去皮後，直接磨成泥，與方法2的步驟相同，在關火後將馬鈴薯泥分次加進咖喱，並攪拌均勻，同樣可依照當下咖喱的狀況判斷用量。加入完畢後，則開小火煮至少10分鐘，就能夠讓咖喱愈來愈濃稠。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：咖喱煮完太稀不夠濃稠怎麼辦？日本達人教3招快速急救，輕鬆恢復濃郁口感】