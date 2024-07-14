廚房裝修｜廚房宜開放式或封閉式？網友分享慘痛經歷選這種會後悔

買房除了需要考慮價格、地段之外，格局設計也是一大關鍵，日前就有台灣網友透露，自己看到一間房子，廚房是封閉式的。



她正思考是否要把牆壁打掉，以達到更好的採光效果，並詢問大家購屋時，會選擇開放式還是封閉式的廚房？貼文一出，隨即掀起熱議。

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買房該選開放式還是封閉式廚房？

台灣一名網友在Dcard發文表示，最近看了一間房子，原本的格局是封閉式廚房，有對外窗可以通風，但她在猶豫如果真的買了，要不要把隔間打掉改成開放式廚房，讓光可以進到室內，於是好奇「大家在購屋時，會考慮原本廚房格局是開放式還是封閉式嗎？又或者如果買了封閉式廚房，會考慮打掉牆面變成開放式嗎？」

文章曝光後，引起熱烈討論，網友紛紛提出建議：

「看您是否常中式大火料理，還有原本是封閉式，看您的大樓是否有防火門設計，會牽扯到法規問題」、

「我自己是買封閉式廚房建案，為了空間看起來比較大，打算改成開放式廚房，為了安全，瓦斯爐（港稱煤氣爐）會改成IH爐」、

「我自己廚房原本是開放式的，但做隔間隔起來，梳化很貴，不希望油煙跑到客廳」、

「做拉門呢？透明的那種，比較有通透感，平常可以打開，煮飯的時候再關起來就好」。



留言中多數人都選擇封閉式廚房：

「唯一接受封閉式廚房，就算不開伙也是，光是將前一天買的麵包從冰箱拿出來用烤箱加熱，整個房子都會是味道，不要說什麼很香，只有準備要吃的那個人會覺得香」、

「你先想像一下你哪天突然想煎牛扒來吃，結果整間房子都是牛扒味，能接受的話再考慮開放式」、

「有錢一定會買封閉式廚房，會做開放式很多都是因為坪數小，不得已」、

「有事嗎？一般都是沒錢才折衷買開放式廚房，誰會刻意打掉廚房的牆啊，煮飯油煙味很可怕欸，你會後悔的」、

「有在煮，一定要封閉式的，油煙很恐怖的」。



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但也有網友認為如果不常下廚，就可以選擇開放式：

「這題我當初也是想很久，後來考量到房子空間小，工作忙也不常下廚，加上科技越來越進步，很多食材都可以用新的料理家電處理。開放式到家後看到就有種快樂感，除非坪數大採光夠好，可以考慮封閉式的，不然開放式是小房的選擇」、

「當然選開放式，現在有很多方式可以在煮飯時候隔起來，房子大小有差嗎？大坪數的我去看也一堆都開放式」、

「看料理習慣還有廚房有沒有臨窗，在國外已經習慣煮白人飯，也喜歡在吧台跟朋友一起吃飯滿習慣開放式廚房的」。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：買房要挑開放式還是封閉式廚房？過來人曝慘痛經驗苦勸：選「這1種」會後悔】