入廚貼士｜炸韓式年糕險「燒掉廚房」！網友教路：油溫差不多在…

韓式炸年糕受到不少饕客喜愛，但其實炸年糕有很多撇步，直接炸非常危險，一不小心被油噴到後果不堪設想。
日前一位媽媽為了幫女兒炸年糕，差點「把廚房燒掉」，她上網求救「哪個環節出問題？」網友曝炸年糕重點在於「溫度不能過高，炸的時間不能過長」。
按圖看清網友留言建議！👇👇👇
+3
一名媽媽在Facebook社團「我愛全聯-好物老實說」指出，「各位有炸韓式年糕的經驗？」她疑惑，為何幫女兒炸年糕會爆炸，還「差點把廚房燒掉」，她詢問網友是哪個環節出了問題？是不適合炸，還是品牌問題？
對此，有許多網友表示，年糕不能炸太久，而且溫度不宜過高，因為年糕含有水分，可能炸了容易爆開，還會亂噴一通，許多人建議原PO「年糕不能炸太久，差不多一分鐘就可以了，油溫差不多180度左右」、「放大概高度2公分的油去煎炸，記得要一直邊翻面，大概中小火，煎起來一樣脆脆很好吃唷，再裹上自己調的醬汁，煮成辣炒年糕超好吃」、「年糕含有水份是不能炸的，像一般市售湯圓也不能炸，會亂噴一通，非常危險！如果真的要炸，可以買專賣炸物專用的小湯圓」。
相關食譜：【韓式炒年糕】加泡菜辣醬輕鬆炒 煙韌入味30分鐘開餐👇👇👇
相關食譜：入廚貼士｜廚房鋅盆淤塞發臭？5大東西勿沖入水槽醬汁油脂都唔得👇👇👇
+6
入廚貼士｜在家炒青菜怎樣才好味？網友熱議揭美味關鍵2大重點入廚貼士｜不鏽鋼鍋不黏鍋5大使用貼士 免開鍋養鍋適合入廚新手入廚貼士｜青蔥芫荽保存法留住營養香味 最長保鮮1個月切或不切?入廚貼士｜水餃怎麼煮不破皮？內行人教2技巧凍水熱水下鍋大不同入廚貼士｜玉子燒濕潤鬆軟5貼士 只需4材料不失敗最重要打圈！飲食熱話｜睡前吃薄餅會發惡夢？細數8種食物睡前吃了會失眠抗病蔬菜湯｜日本免疫權威推椰菜番茄湯 每日1碗增免疫力不生病減肥｜營養師傳授萬年不敗減重關鍵！聰明吃輕鬆瘦身無負擔
延伸閱讀：
台灣最強Outlet是哪間？ 網一致推「這裡」：交通方便又好買
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】