長期胃酸倒流增食道癌風險！6旬婦中招因燕麥？5類健康食物易出事
胃酸倒流是個困擾不少人的問題，人所共知這與飲食跟壓力有著莫大關係。但奇怪的是，往往有些人明明奉行健康飲食，卻依然受胃酸問題困擾，原來不少「好東西」，竟成了胃酸倒流的飲食陷阱。
長期胃酸倒流 增食道癌風險
吃得太多太快太飽，造成食道和胃之間起阻隔作用的賁門括約肌鬆弛，本來該停留於胃部的胃酸便會向食道溢出。台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘於健康節目《健康晚點名》中指出，當我們的胃酸倒流到食道時，會對食道造成損害，引致食道黏膜病變。因為食道黏膜的PH值一般是6到7左右，但胃酸是強酸，PH值是1.5到3。當這些強酸跑到食道，久而久之會出現腐蝕，跟着細胞便可能出現病變。所以有些人長期胃酸倒流，可能會變成食道癌。
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胃酸倒流症狀｜3大非典型症狀
胃酸上湧喉嚨、「火燒心」是胃酸倒流的常見病徵，不過錢醫生提醒，臨床上他發現3個情況會令病人延誤診治。
1. 聲音沙啞，吞嚥時有卡住的感覺，會令人誤會是咽喉的疾病。
2. 咳嗽，躺下時會更覺喉嚨痕癢，咳得更厲害，吃飽時症狀也會更明顯。
3. 胸痛，有時是胸口悶，晚上感覺更為明顯，會令人誤以為是心血管問題。
胃酸倒流成因｜長者飲食健康仍「出事」？
要改善胃酸倒流，必須從飲食入手，不過，台灣資深營養師黃淑惠卻發現，很多患者都自覺飲食生活很健康。她分享曾經有位60多歲的女士表示，自己已很注意均衡飲食，生活作息也很正常，她很困惑為什麼仍會經常感到胃部不適。黃淑惠點出了問題所在：
她對健康早餐要求嚴格，用粗燕麥做麥米粥，加入牛奶，再配水煮蛋、雜糧饅頭或番薯。問題是，她本身卻是個腸胃功能不好的人，粗糧恰恰加重了胃的負擔。所以，有不少食物本來都是好東西，卻反成了胃酸倒流的飲食陷阱。
她強調，即使有正確的飲食觀念，若執行方式不對，反而會造成傷害。
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胃酸倒流飲食｜以為「好物」卻是飲食地雷
黃淑惠提醒，有胃酸倒流的人健康飲食得循序漸進，別盲從固有的觀念，如「胃部不適時該吃粥」，蔬果汁有益便大量喝等。其實，不少大家心目中的「好物」，反而是患者的飲食地雷。
胃酸倒流飲食地雷｜5款食物以為健康反成傷害
1. 偏酸或較甜的水果
甜和酸的食物都會易增加胃酸分泌，提高胃部酸度，造成腐蝕性增強。當胃酸倒流時，會加劇不適。如檸檬、橙、番茄、奇異果、菠蘿等。
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2. 粗纖維蔬菜
纖維分為水溶性纖維與非水溶性纖維，胃部不適時吃非水溶類粗纖維蔬菜，如筍、西芹、芥蘭、韭菜等會加劇不適。可用瓜果類取代，如節瓜、絲瓜、苦瓜等，它們都含大量柔軟的可溶性膳食纖維。
3. 堅果
堅果是營養相當豐富的天然食物，不過硬的食物會增加胃部負擔，高脂亦令胃需要更多時間消化，胃酸也會持續分泌。所以吃的時候應該先磨碎，同時要注意攝取量。
4. 奶類食品
奶含豐富鈣質，但鈣也會刺激胃酸分泌，奶中的脂肪成分也會讓賁門肌肉鬆弛，引起胃酸倒流。
5. 產氣食物
富有營養的食物中也有不少屬易產氣的食物。這會導致胃脹氣，然後再夾胃酸上衝到食道。糯米製品含有大量澱粉、澱粉會不斷發酵產生氣體。另外洋蔥、韭菜、番茄、西蘭花、番薯及豆類等也不宜。
參考資料：健康晚點名／香港中文大學醫院