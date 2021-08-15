運動飲食｜增加蔬菜攝取有助吃出腹肌！營養師傳授4大飲食技巧

新冠肺炎自5月中開始肆虐全台灣，民眾無不配合政策居家避疫，只是宅在家一段時間後，有許多健身猛男們發現當初練成的肌肉已漸漸流失。幸好，隨著警戒降至二級，健身房也有條件開放，很多人已迫不及待重拾健身，練回當初的肌肉線條。



台灣營養師杯蓋就在Facebook分享，除了持續運動外，想要有明顯腹肌，體脂率必須要夠低，其中透過飲食調整是最重要的關鍵！他特別整理幾個飲食調整的小技巧，讓大家可以在日常生活中吃出腹肌！

4大飲食調整吃出腹肌（按圖看清！）

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1. 嘗試增加蔬菜攝取

蔬菜除了富含維生素以外，其中膳食纖維可以增加滿滿的飽足感，有研究發現，每日吃4份蔬菜，可以降低體重增加的風險，也與女性腰圍呈負相關，也可以說吃蔬菜吃多的人通常都比較瘦。

2. 米食主義者，可改吃全穀

全穀（糙米、藜麥、燕麥等），比精緻的白米、小麥製品（麵包），營養價值來的高，對血糖影響也比較小，除了比較有飽足感以外，研究也發現，相較於精緻澱粉，全穀可幫助減少腹部脂肪，所以如果是很愛吃米飯的朋友，不妨慢慢調整，改吃全穀。

3. 嘗試增加優質蛋白質

建議可以選擇低脂海鮮、雞肉、豆製品或乳製品，當作蛋白質來源，避免高脂紅肉。增加蛋白質可以保護肌肉，避免流失，也可以增加整體熱量攝取，提高代謝。

4. 以水及無糖茶取代飲料

喝飲料無形中就會喝下許多熱量，對於體重控制上是非常大地雷，既然想控制，就一定要戒掉，而茶類含有兒茶素，可幫助熱量消耗，水也可提高代謝，盡量以水茶代飲料。

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